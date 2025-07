Ile Maurice: Rs 5 milliards pour sauver 31 km de plages

Malgré des décennies d'efforts, Maurice subit une dégradation croissante de son littoral due à des facteurs naturels et humains : changement climatique, dégradation des récifs coralliens et urbanisation croissante du littoral. Plus de 32 km de la côte mauricienne sont affectés, menaçant les écosystèmes fragiles et le tourisme, pilier économique de l'île.

Face à ces enjeux, le ministère de l'Environnement a mis en oeuvre plusieurs mesures clés visant à protéger et restaurer le littoral. Au cours des cinq prochaines années, les travaux de protection côtière, couvrant 31 km sur 33 sites prioritaires devraient coûter Rs 5 milliards de roupies. À ce jour, le ministère a mobilisé plusieurs cabinets de conseil spécialisés afin d'évaluer les sites côtiers érodés, d'identifier les meilleures options de réhabilitation et de préparer les rapports d'impact environnemental (EIA) ainsi que les documents d'appel d'offres.

33 sites prioritaires

Les actions prioritaires se concentrent sur 33 sites, notamment Deux-Frères Waterfront, Grand-Baie, Trou-aux-Biches, Albion, La Preneuse, La Mivoie à Rivière-Noire, Le Morne Trou-Chenille, La Prairie, Bel-Ombre, Pointe-desLascars, Riambel, Rivière des-Galets, Saint-Felix, Blue-Bay, Pointe-d'Esny, Pointe-des-Régates, Boisdes-Amourettes, Poste-deFlacq, Rivière-des-Créoles, Vieux-Grand-Port, Souillac, Flic-en-Flac, Belle-Mare, GRSE, Mon-Choisy, BainBoeuf, Grand-Sable, La Prairie Open Space, Le Morne Village, Baie-du- Cap, La Pointe - Pointe-aux-Sables, Bras-d'Eau et Palmar.

Trois sites critiques

Le ministère a priorisé la réhabilitation immédiate de trois sites critiques - Trou-aux Biches, Albion et Souillac. Une enveloppe budgétaire de Rs 3 millions est prévue au titre du Climate and Sustainability Fund pour l'exercice 2025-26. Les travaux sur ces trois sites sont comme suit - Trou-aux-Biches: mise en place de quatre épis en T de 50 m, espacés de 50 m ; enrochement sur 460 m ; rechargement de plage sur 175 m ;

construction d'une rampe de mise à l'eau ; sentier piétonnier de 500 m ; travaux paysagers et d'embellissement ; Albion : enrochement sur 380 m ; sentier piétonnier de 3 m de large le long de l'enrochement ; travaux paysagers et d'embellissement. Souillac : enrochement et mur de soutènement souterrain sur 500 m ; sentier piétonnier de 1,5 m de large ; travaux paysagers et d'embellissement.

Études

Des études d'experts (Baird, 2003 ; JICA, 2015) et le Rapport d'audit de performance sur les travaux de protection côtière (2022) confirment la dégradation accélérée des plages, avec jusqu'à 20 m de perte de largeur sur les plus vulnérables. Selon une étude du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), le niveau de la mer pourrait augmenter d'ici 2100, reculant le trait de côte jusqu'à 100 m dans certaines zones exposées.

Un Environmental Impact Assessment (EIA) a été soumis pour chaque site par le ministère de l'Environnement. Ces projets seront réalisés en collaboration étroite avec les autorités compétentes, les organisations non gouvernementales (ONG) et les communautés locales.