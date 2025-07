Ile Maurice: Entre splendeur naturelle et dangers bien réels

C'est l'un des joyaux naturels les plus époustouflants de l'île Maurice. Nichées au coeur d'une vallée verdoyante dans le village d'Henrietta, les Sept Cascades - aussi connues comme Tamarind Falls - attirent chaque année des milliers de visiteurs, locaux et étrangers. Mais derrière la beauté spectaculaire de ses chutes d'eau se cachent des risques bien trop souvent sous-estimés. La récente noyade tragique d'un jeune policier de 26 ans et les fréquentes interventions des secours viennent rappeler la réalité d'un site aussi fascinant que dangereux.

Le mercredi 16 juillet, Doorsen Pillay Sapermah, policier affecté à la Very Important Person Security Unit (VIPSU), a perdu la vie dans les eaux profondes des Sept Cascades. Ce jeune homme, apprécié de ses collègues et proches, profitait simplement d'un moment de détente entre amis. Sa disparition soudaine a provoqué une vive émotion, mais elle soulève surtout une nouvelle fois la question de la sécurité sur ce site.

Car Les Sept Cascades n'est pas une randonnée pour amateurs de promenades faciles. Les sentiers sont escarpés, glissants et particulièrement traîtres après la pluie. La profondeur des bassins est extrême, atteignant dix mètres ou plus. Contrairement à des lieux comme Eau Bleue où la pente dans l'eau est progressive, les bassins ici plongent directement vers les profondeurs. La randonnée, souvent perçue comme une aventure pittoresque, peut rapidement se transformer en cauchemar pour les imprudents.

Dan Thomson, guide expérimenté et fondateur de Thomson Adventures, connaît bien ces dangers. Il fait régulièrement partie des équipes de secours mobilisées pour retrouver des personnes égarées ou blessées dans la région.

«Les gens pensent que c'est facile, qu'un guide n'est pas nécessaire. Mais je vous le dis : presque trois fois par semaine, des randonneurs se perdent ou se blessent là-bas. Je suis celui qui mène les sauveteurs sur place le plus vite possible, car je connais chaque recoin du terrain.» Son témoignage est clair : ignorer les recommandations peut coûter très cher.

Il estime que l'idée que la randonnée puisse se faire sans accompagnement relève d'une méconnaissance du terrain. «Ce n'est pas une question de fierté ou de compétence. Les dangers sont réels : falaises, rochers instables, végétation épineuse comme des pieds de prunes... Et dans la forêt, la nuit tombe vite, surtout en hiver.» Il souligne aussi les limites des applications GPS qui ne donnent pas toujours la position exacte, ni les pièges du terrain. «Un guide certifié, c'est bien. Mais quelqu'un qui a passé sa vie dans les bois, c'est mieux.»

Les appels à la prudence sont nombreux, mais parfois ignorés. La semaine dernière encore, un groupe de cinq personnes s'était perdu aux Sept Cascades. Il a fallu mobiliser les forces de l'ordre pour leur venir en aide. Un incident de plus dans une série d'interventions de secours de plus en plus fréquentes. Alors que l'attrait touristique du site ne cesse de croître, les autorités, les guides locaux et les amoureux de la nature lancent un appel pressant : prenez vos précautions. Portez de bonnes chaussures, apportez de l'eau, un répulsif anti-moustique, informez un proche de votre itinéraire, mais surtout, faites appel à un guide expérimenté.