Ethiopie: L'IGAD a organisé un Forum de haut niveau de personnalités éminentes sur les femmes, la paix et la sécurité.

<strong>Addis-Abeba, — L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) organisera un Forum de haut niveau du Conseil des personnalités éminentes de l'IGAD (ICEP) axé sur la promotion du programme Femmes, paix et sécurité (FPS) dans la région.

Le Forum de haut niveau se tiendra les 24 et 25 juillet 2025 à Nairobi, au Kenya, par l'intermédiaire du Département Genre de l'IGAD et avec le soutien du gouvernement japonais.

Le Forum, qui fait suite à l'instauration réussie du Conseil en mai 2024, réunira des dirigeantes politiques respectées, des médiatrices chevronnées et des personnalités influentes du monde du sport et de la culture.

Créé dans le cadre des réformes institutionnelles en cours de l'IGAD, le Conseil des personnalités éminentes de l'IGAD est un organe consultatif prestigieux composé de personnalités respectées issues de divers domaines, notamment la gouvernance, la religion, l'éducation, les arts et le sport.

Le Conseil élargit le champ d'action de la consolidation de la paix en réunissant les acteurs traditionnels et non traditionnels de la paix au sein d'une même plateforme, tout en soutenant le mandat régional de l'IGAD visant à lutter contre les conflits, les déplacements et la fragmentation sociale.

Le Forum explorera des approches innovantes en matière de résolution des conflits, de partage des connaissances et d'intégration de récits de paix culturellement pertinents, selon un communiqué de presse publié aujourd'hui par l'IGAD.

Il servira également de plateforme pour valider le plan stratégique à court et à long terme de l'ICEP, alignant le travail du Conseil sur le programme plus large de paix et de développement de l'IGAD.