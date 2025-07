Afrique de l'Ouest: Le pays lance un emprunt obligataire quadruple de 717 millions de dollars sur la BRVM, une première régionale

Le Sénégal a levé 405 milliards de FCFA (717,5 millions de dollars) par le biais d'une émission obligataire multitranche cotée à la BRVM le 17 juillet 2025.

Le Sénégal a levé 405 milliards de FCFA (717,5 millions de dollars) par le biais d'une émission obligataire multitranche cotée à la BRVM le 17 juillet 2025. L'émission, composée de quatre obligations avec des maturités allant de 2028 à 2035 et des rendements allant de 6,40 % à 6,95 %, est la plus importante du genre sur le marché de l'UEMOA. Elle a attiré plus de 416,6 milliards de FCFA de souscriptions, atteignant un taux de couverture de 102,87% après clôture anticipée.

Il s'agit de la 26ème cotation d'un emprunt obligataire du Sénégal sur la bourse régionale, ce qui porte le montant cumulé des émissions sur la BRVM à 2,19 trillions de FCFA. La cotation soutient l'agenda 2050 du Sénégal et confirme le rôle de Dakar dans le financement à long terme de l'UEMOA.

La transaction a été menée par Société Générale Capital Securities WA et Société Générale Sénégal, avec Invictus Capital & Finance comme arrangeur. Les souscriptions ont été réalisées auprès d'une large base d'investisseurs, y compris des institutions et des particuliers, par le biais d'une stratégie de distribution au détail inclusive.

Points clés à retenir

La cotation de l'obligation renforce la position de la BRVM en tant que centre financier croissant pour l'Afrique de l'Ouest. L'émission multitranche du Sénégal a non seulement établi un nouveau record d'échelle, mais a également reflété l'amélioration de l'accès aux marchés de la dette structurée pour les États souverains de la région de l'UEMOA.

Des innovations telles qu'une tranche réservée aux investisseurs individuels et des garanties de liquidité ont contribué à démocratiser la participation. La stratégie de transformation de la BRVM se concentre sur le rapprochement de l'épargne et de l'investissement productif et sur l'amélioration de la profondeur du marché grâce à l'inclusion régionale.

Depuis la première émission d'obligations souveraines de l'UEMOA en 1999, l'opération 2025 du Sénégal marque une augmentation de 1 250 % du volume d'émission en 25 ans. Avec plus de 3,5 milliards de dollars d'obligations cumulées, le Sénégal reste l'un des principaux soutiens de la BRVM. Le succès de cette opération témoigne de l'appétit des investisseurs pour une dette publique bien structurée et souligne le potentiel des marchés régionaux pour le financement des infrastructures et des priorités de développement à long terme.