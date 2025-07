Congo-Kinshasa: L'UE et la France financent la réhabilitation de la voirie à Masina

Le projet « Topetola » (traduisez en français : Assainissons) sur les travaux de réhabilitation de la voirie dans la commune de Masina, a été lancé, jeudi 17 juillet, à Kinshasa. Ce projet est cofinancé par l'Union européenne (UE), la France et l'Agence française de développement (AFD), pour notamment lutter contre les inondations meurtrières.

Lors de cette première phase, les avenues Abattoir-Vallée (1 374 mètres) et Yamfu (1 263 mètres), totalisant 2 637 mètres de routes, seront réhabilitées en béton, en forme de V, afin de favoriser l'écoulement des eaux vers un drain central. Les trottoirs seront pavés avec des matériaux fabriqués localement en RDC, à base de plastique recyclé.

Ce projet concernera également la réhabilitation d'autres avenues dans la commune Masina régulièrement inondées par l'absence de canalisation adaptée pour évacuer les eaux de pluie.

Réduire les risques sanitaires

Lors de la cérémonie officielle de lancement, l'ambassadeur de France en RDC, Rémy Maréchau, a souligné que ces travaux visent à renforcer la résilience des quartiers vulnérables aux inondations et aux risques sanitaires, notamment Salongo et N'danu à Limete, ainsi qu'Abattoir à Masina. L'objectif est d'améliorer la qualité de vie et la mobilité des habitants de ce coin de la capitale.

« Ces infrastructures sont essentielles pour améliorer la qualité de vie, faciliter la mobilité et renforcer la sécurité hydraulique des quartiers », a insisté le diplomate français.

Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, confronté à la détresse des habitants lors des inondations, a salué le soutien de l'UE et de la France via l'AFD pour relever les défis majeurs auxquels fait face la capitale, notamment la lutte contre les inondations, l'assainissement et la gestion des déchets.

Il a également invité les Kinois à s'approprier ce projet afin d'assurer sa réussite. Rappelant les récentes inondations meurtrières ayant frappé Kinshasa, il a déclaré :

« Je serai plus heureux lorsque nous reviendrons pour couper le ruban à la fin des travaux. »

Soulagement des riverains

Les habitants de Masina, premiers bénéficiaires de ce projet, se sont réjouis de son lancement.

Joseph Shiki Katumba, bourgmestre de cette municipalité, a exprimé sa satisfaction :

« Notre population est très honorée des solutions apportées par ce projet pour la canalisation des eaux de pluie, la lutte contre les inondations de la rivière N'djili et le désenclavement du quartier Abattoir. »

Antonio Capone, représentant de l'UE, a réaffirmé l'engagement de son institution à soutenir les efforts de l'autorité provinciale pour accélérer le développement de la capitale congolaise.