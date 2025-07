Congo-Kinshasa: A Masisi, les enseignants non payés menacent de boycotter la supervision des examens d'État

Les enseignants du territoire de Masisi, dans le Nord-Kivu, menacent de boycotter la supervision des examens d'État prévus le 27 juillet pour plusieurs mois d'arriéré de salaire.

Ils accusent la CARITAS, l'agent payeur, de ne pas respecter l'accord pris il y a quelques mois, selon lequel les paiements des arriérés de 6 mois de salaire devaient être effectués chaque vendredi. Or, à ce jour, seule une partie d'enseignants de quelques écoles aurait été payée partiellement, laissant plusieurs autres écoles sans règlement.

Le président de la Force syndicale nationale (FOSYNAT) et porte-parole de l'Intersyndicale des enseignants à Masisi, Bandu Bauma Exaucé, a déploré ce manquement et souligne leur exaspération face aux promesses non tenues.

Il a exigé que tous les arriérés soient réglés avant le début des examens, faute de quoi elle passera à l'acte et boycottera la supervision :

« Si au 28 juillet la CARITAS n'a pas réglé tous nos arriérés, tous les examens sur notre territoire ne seront pas surveillés. Nous ne serions pas là sans le paiement de la Caritas. Nous ne comprenons pas la situation. Si le gouvernement cherche à détourner notre argent via la Caritas, qu'il nous dise la vérité ! ».

Tous les efforts pour obtenir une réaction de la Caritas afin de faire la lumière sur cette affaire sont restés vains.

Les enseignements mettent également en cause une possible mauvaise gestion des fonds destinés à leurs salaires.

Cette menace s'inscrit dans un contexte plus large de crise éducative au Nord-Kivu, marqué par de nombreuses écoles fermées à cause des conflits armés et les difficultés financières persistantes des enseignants sur l'ensemble de la province.