Madagascar: Run/King of Mada - Deuxième victoire et nouveau record pour Nouroudine

Le roi du run. Déjà vainqueur du «Premier Défi», Nouroudine Mamodaly, qui pilote une Audi TT depuis cette saison, signe une deuxième victoire consécutive. Il a été sacré à la fois au classement général et dans la catégorie Pro Run, pendant cette deuxième manche du championnat de Madagascar des runs, organisée hier à Arivonimamo par le club Run Mada, et baptisée « The King of Mada ».

Il a également établi un nouveau record national en réalisant un temps de 9,191 secondes, battant ainsi l'ancien chrono de 9,251 secondes détenu par Herizo Boarilaza, alias Bobo, depuis l'année passée. Ce nouveau meilleur temps a été enregistré au cours du passage « joker », le quatrième run. Lors de la première manche nationale, Nouroudine avait signé un meilleur temps de 9,280.

« J'ai pu réaliser cette performance grâce à mon préparateur, Perf and Classic, qui a assuré la cartographie. C'est une passion qui demande beaucoup de temps, et j'avance pas à pas. J'ai commencé avec une Peugeot T8 et une T16 propulsion. J'ai ressenti le besoin de plus de sensations, alors j'ai voulu expérimenter ce que donnent les 1000 chevaux », confie Nouroudine.

Il avait déjà impressionné le public dès son premier passage, avec un temps de 9,361, puis 9,463 durant le deuxième run.

La Super Finale a été une affaire entre pilotes d'Audi du club Run Mada. L'intouchable pilote de l'Audi TT a battu Ando Ranaivo, au volant d'une Audi RS7. Ce dernier a réalisé son meilleur chrono (11,603) lors de son passage inaugural. En demi-finale, Nouroudine avait écarté Mano Ramaheriniarivo, volleyeur élite reconverti cette saison en pilote de run, membre du club MSA, qui pilotait une Peugeot 205 AMG.

Sur sa lancée

«C'est très difficile, entre la température et le climat. On essaie toujours de battre notre grande ennemie : le chrono. On gère l'Audi au mieux. On n'a pas encore tout donné, elle a encore du potentiel. On avance prudemment», précise Nouroudine.

De son côté, Ando avait éliminé Tahiana Rasolojaona, alias « Jaytaxx », au volant de sa BMW E30 JZxDrive. Champion national en 2023, il a signé son meilleur temps au cours du premier passage.

« J'ai eu un problème avec la 4e vitesse et le système de freinage. L'huile utilisée était trop fluide, nous avons dû la mélanger à une autre marque, hier tard dans la nuit », explique-t-il.

Cette manche a été marquée par l'absence de Vazaha, de son vrai nom Jean de Dieu Rafanomezantsoa, et, bien évidemment, du grand champion Herizo Boarilaza, alias Bobo, qui ne participera pas à toutes les manches nationales cette saison.

Harivola Rafaliarivony, dit Ravola, sur Citroën AX, a confirmé sa suprématie dans la catégorie Run. La victoire en Super Run est revenue à Jimmy Andrianonenana, au volant d'une MK3 VR6. Quant à Stéphanie Horavaka, sur Peugeot S16, elle reste intraitable parmi les descendantes d'Ève.