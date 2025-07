La Confédération Africaine de Football (CAF) a officiellement lancé la campagne du très attendu Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies (CHAN) 2024, en dévoilant l'affiche officielle du tournoi ainsi que son thème : « PAMOJA ».

L'édition 2024 du CHAN CAF TotalEnergies sera co-organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, du 2 au 30 août 2025, marquant une première historique : trois nations d'Afrique de l'Est unies pour accueillir un événement continental majeur de football.

Au coeur de cette campagne, le mot PAMOJA, terme swahili signifiant « unité », dépasse le simple slogan. Il incarne l'esprit de cohésion, d'harmonie et d'ambition partagée. Il reflète la force collective des communautés africaines et les valeurs que le football fait vivre : esprit d'équipe, entraide et solidarité.

Révélée aujourd'hui sur les plateformes numériques de la CAF et chez ses partenaires de diffusion, l'affiche officielleillustre avec force et couleur la vivacité du football africain et la richesse culturelle des pays hôtes.

Conçue autour de motifs dynamiques et expressifs, elle met en avant les paysages emblématiques d'Afrique de l'Est ainsi que des symboles forts, en résonance avec les valeurs de PAMOJA.

Pour télécharger l'affiche officielle du CHAN TotalEnergies 2024, CLIQUEZ ICI

Le Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies est une compétition réservée aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux. Il célèbre le talent local et met en lumière toute la richesse et la diversité du football africain.

À l'approche du CHAN 2024, la campagne PAMOJA se déploiera sur plusieurs supports médiatiques, avec des actions d'engagement auprès des supporters, des contenus digitaux immersifs et des initiatives de football de base visant à renforcer les liens entre le tournoi et les communautés africaines.