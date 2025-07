Congo-Kinshasa: Plaine du lac Albert - Calme relatif après les attaques de la milice Zaïre, mais l'inquiétude persiste

La situation sécuritaire s'est partiellement stabilisée dans plusieurs localités de la plaine du lac Albert, ce dimanche 20 juillet, notamment à Soleniama, Iga Barrière, Lopa, Gina et aux abords de Nyamamba ( Ituri), après deux jours marqués par des attaques de la milice Zaïre. Un retour timide des populations déplacées s'amorce, accompagné d'une relance progressive des activités commerciales et du trafic sur la Route nationale 27 (RN27).

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), appuyées par les casques bleus de la MONUSCO, ont repris le contrôle des zones visées et installé des bases dans plusieurs entités. Cette présence rassure les populations locales et facilite le retour des déplacés. À Soleniama et Muhito, également ciblées par la milice Zaïre alliée au groupe CRP, les dispositifs militaires ont été renforcés dans l'optique de contenir les menaces et de stimuler une reprise économique.

Relance économique sous tension

Malgré l'amélioration relative, l'insécurité demeure une préoccupation. Des commerces rouvrent peu à peu, et les camions de marchandises recommencent à circuler sur la RN27. Toutefois, la peur reste palpable : quatre camions ont essuyé des tirs récemment, et leurs équipages ont été dépouillés de biens précieux. Les taxis-bus et motards, souvent ciblés par des embuscades, poursuivent leur activité avec une extrême prudence.

La milice Zaïre, loin de se replier, étend son champ d'action. À Mambanga, localité minière située à environ 60 kilomètres de Bunia, un camp de fortune des FARDC a été incendié samedi, peu après le retrait des troupes. Cette attaque soulève de vives inquiétudes au sein des notables et défenseurs des droits humains, qui appellent le Gouvernement à des mesures fermes et urgentes pour contenir cette expansion et empêcher une généralisation du conflit dans le territoire de Djugu.