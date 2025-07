Gabon: Le Président de la République inaugure la Cité Résidentielle rénovée des Sapeurs-Pompiers du Centre de Secours de Nomba

Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité, Grand Maître des Ordres Nationaux, a procédé ce samedi à l'inauguration officielle de la Cité résidentielle entièrement rénovée des sapeurs-pompiers du centre de secours de Nomba, dans la commune d'Owendo.

Cette réhabilitation découle de la volonté affirmée du Chef de l'État d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents publics, en particulier ceux oeuvrant au service de la protection des populations.

Construite en 1986, la cité de Nomba était confrontée à une dégradation avancée de ses infrastructures, nécessitant une rénovation en profondeur. À l'initiative du Président de la République, les travaux de réfection ont été lancés en janvier 2024.

Aujourd'hui, la cité offre un cadre de vie moderne et digne à ses occupants. Celle-ci comprend, 33 duplex entièrement réhabilités, dotés de plusieurs chambres, d'une cuisine équipée et de commodités modernes, un poste de sécurité pour la surveillance du site, un économat de 200 m² répondant aux besoins quotidiens des résidents, un bâtiment R+1 destiné à accueillir une garderie pour les enfants des agents ainsi qu'une aire de jeux et des espaces verts favorisant le bien-être des familles.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence des membres du Gouvernement, de Hauts Responsables militaires, de Représentants des Forces de Défense et de Sécurité, ainsi que des bénéficiaires. Elle a été marquée par plusieurs temps forts notamment les allocutions du Commandant du Corps des Sapeurs-Pompiers et du Représentant de l'entreprise chargée des travaux, la décoration de dix agents par la Médaille de Reconnaissance des Forces Armées, la coupure symbolique du ruban inaugural, suivie de la visite guidée d'une villa témoin, la remise des clés des logements par le Chef de l'État , et la dotation en moyens roulants de dernière génération destinés aux casernes des provinces du Moyen-Ogooué, de la Ngounié, de la Nyanga, de l'Ogooué-Ivindo, de l'Ogooué-Lolo et du Woleu-Ntem.

Au nom des bénéficiaires, le Colonel Ayo Owondo Alix Alfred a exprimé sa profonde gratitude au Président de la République pour cette initiative empreinte de justice sociale et de sens du devoir républicain. Il a également appelé ses collègues à faire preuve de responsabilité en préservant l'état d'excellence de ces infrastructures.

Enfin, le Représentant de l'entreprise adjudicataire a salué la confiance placée en son équipe par les plus hautes autorités et a félicité le Chef de l'État pour son engagement concret en faveur du développement du Gabon.