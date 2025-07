Algérie: Jeux scolaires africains - 399 athlètes s'affronteront dans 5 disciplines à Sétif

SETIF — Pas moins de 399 athlètes représentant 29 pays poseront leurs valises dans les tout prochains jours à Sétif pour s'affronter dans 5 disciplines dans le cadre des 1ers Jeux scolaires africains (JSA 2025) dont la capitale des Hauts plateaux abritera une partie, a indiqué, samedi à l'APS le directeur de la jeunesse et des sports (DJS), Djamel Zebdi.

La ville de Sétif, à l'instar d'autres wilayas de l'Est devant accueillir, chacune, une partie de cette compétition continentale, première du genre sur le continent africain, est "fin prête, à tous les niveaux, pour accueillir, dès le 23 juillet, les 399 sportifs qui concourront dans 5 disciplines, en l'occurrence le basket-ball, du badminton, du kung-fu, le taekwondo et la natation, a ajouté le même responsable.

M Zebdi a indiqué que les enceintes sportives et les installations prévues pour abriter les compétitions, ainsi que les sites d'hébergement et de restauration, à savoir la piscine olympique de l'Ecole nationale des sports olympiques (ENSO), la cité El Bez, les salles omnisports de l'ENSO, du complexe olympique du 8-mai 1945 et Mokhtar-Aribi (Ain Arnat) ainsi que la résidence universitaire Haou-Salah sont "toutes prêtes à 100 % pour assurer le succès de l'événement".

Le DJS a également fait savoir qu'un "travail de coordination est en cours avec plusieurs structures locales, telles que la direction du tourisme, l'Office de la culture et du tourisme de la commune de Sétif et l'Assemblée populaire communale (APC), en vue de concocter un programme de détente, de divertissement et de découverte à l'intention des sportifs africains. Un programme, a-t-il ajouté, qui prévoit des soirées artistiques et une exposition-vente de produits artisanaux, qui se tiendront sur le lieu de résidence des athlètes, ainsi que des excursions vers les plus importants sites touristiques de la wilaya.