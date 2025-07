Afrique: Le président de la République réaffirme l'engagement de l'Algérie à poursuivre son rôle dans le renforcement des efforts de l'UA pour la paix

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé samedi soir, l'engagement de l'Algérie à poursuivre son rôle dans le renforcement des efforts de l'Union africaines (UA) pour l'établissement de la paix et de la sécurité, et la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

Dans une déclaration conjointe à la presse, avec son homologue zimbabwéen, M. Emmerson Mnangagwa, à l'issue de leurs entretiens bilatéraux, le président de la République a affirmé qu'"au vu de l'intérêt que j'accorde à mes responsabilités en tant que coordinateur de l'UA dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, je saisis cette occasion pour réaffirmer l'engagement de l'Algérie à poursuivre son soutien aux efforts de l'UA pour l'établissement de la paix et de la sécurité ainsi qu'à ses efforts de lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la migration clandestine".

A cette occasion, le président de la République a remercié son homologue zimbabwéen, pour l'aimable invitation qu'il lui a adressée pour visiter son pays, affirmant qu'il tient à effectuer cette visite et à le rencontrer de nouveau dans la capitale de son pays.