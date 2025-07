Tunisie: Noël Kharman à la 59ème édition du Festival International de Hammamet

Toujours sous le slogan « Continuous Vibes », qui prend tout son sens, la soirée du 20 juillet 2025 à l'amphithéâtre de Hammamet a été marquée par un astre musical venu tout droit de la Palestine, la jeune chanteuse Noël Kharman.

Apparue sur scène avec sa voix puissante et sa robe en noir sobre, et toute en élégance, elle magnétise grâce à sa présence scénique et son sens de la communication avec son public. Entourée par de nombreux musiciens 100% tunisiens, son énergie sublime. Les musiciens ont excellé, à commencer par le violoniste Outail Maaoui, chef de la bande, Mohamed Ben Salha au Nay, Dali El Euch à la batterie, Béchir Neffati à la percussion, Abdelaziz Cherif à la basse, Khalil Jemai à la guitare, Bechir Ghorbal aux Keys, ainsi que les deux chanteuses à la chorale, Asma Cherif et Emna Ezzine.

L'artiste s'est empressée de chanter le morceau en référence à sa ville natale « Haifa », et qui porte le même nom. « La guerre m'a beaucoup épuisée. Elle a changé ma vision du monde. Je prie pour une paix prochaine. La situation est insoutenable. Je vis actuellement en Jordanie ». « Free Free Palestine », le public montre son engagement pour la cause palestinienne en scandant un slogan, accompagné par un morceau qu'elle a joué en hommage au peuple palestinien.

Son morceau « Haifa » cumule plus d'un million de vues. C'est un de ses meilleurs succès en ligne. À seulement 24 ans, l'auteure, compositrice et interprète palestinienne s'est rapidement imposée comme une valeur sûre en se faisant connaître en ligne, sur les réseaux sociaux comme Tik Tok, Instagram, Youtube.

Originaire d'un petit village situé près de Haïfa, Noël s'est fait connaître grâce à ses mashups viraux, qui mêlent avec finesse différentes sonorités musicales. Ses compositions originales séduisent rapidement un public toujours plus large, spécialement dans le monde arabe. L'artiste est pour la première fois en Tunisie afin de rencontrer ses admirateurs tunisiens. Portée par la passion, la rigueur et une vision affirmée, elle fait rayonner la culture musicale moyen-orientale à l'international. L'artiste est curieuse, excitée à l'idée d'être en Tunisie. Elle ressent un trac positif ! « C'est facile de reprendre une chanson connue à ma manière.

C'est toujours mieux de laisser la part belle à mes propres compositions, que j'ai hâte de présenter toujours plus souvent ». Noël Kharman a mis un pied dans cet univers musical glissant depuis 10 ans et s'accroche tout en essayant de s'innover. Elle poursuit : « La chanson n'a pas été une échappatoire pour moi, pas que ... c'est une passion, qui puise dans mon vécu personnel ». Rendez-vous le 21 juillet avec Benjemy au théâtre de Hammamet, avec sa performance « SINOUJ - Odyssey », entouré par une pléiade de musiciens connus. Un grand spectacle en perspective ! musique latine qu'on ne présente plus, a sublimé le public de la 59eme édition du festival international de Hammamet.

Le temps d'une soirée, annoncée d'emblée « Sold Out », l'artiste s'est emparé pleinement, pendant 2h, de l'amphithéâtre de la ville. Entre anecdotes recherchées, initiation à la danse et morceaux inédits, ponctués de reprises connues, la star n'a pas failli à sa mission de conquérir les tunisiens, présents en masse.

Vêtu sobrement d'un costume, sport-chic, l'artiste n'a pas manqué de panache. Il a fait rêver son auditoire, pour commencer, avant de le faire danser. Dans un élan spontané, il incite ses spectateurs à la Salsa et à des mouvements divers. Une manière de l'inclure dans son monde. Son univers vibrant, dansant, nous vient de l'autre côté de l'atlantique, de territoires lointains mais tout aussi riches musicalement.

L'appellation « musique du monde » a pris son sens avec le répertoire de Yuri Buenaventura. L'icône continue de chanter et danser après une pause dans sa carrière de 6 ans. Il fait son comeback avec des morceaux anciens, qu'il mélange avec un nouvel album et des reprises connues. Des messages humanistes qui commentent l'époque dans laquelle nous vivons offrent des moments de communion, de réflexion, de lucidité. Buenaventura n'a pas oublié de dénoncer les guerres et les affrontements qui sévissent de nos jours.

Tout message émis à l'encontre de son public trouve échos. Il valorise la diversité des instruments musicaux qui fait fondre les frontières. Des sonorités nouvelles qui suppriment les différences et balaye d'un seul revers les tensions. Des instruments qui enrichissent son répertoire et offrent un éventail musical diversifié.

Après des années d'absence, Yuri Buenaventura, célèbre par sa reprise de « Ne me quitte pas », a fait paraître son nouvel album « Amame ». Le disque est décrit par son auteur comme « un rêve musical, un hommage à la musique latine de New York », mêlant des mélodies pop avec des percussions urbaines, réalisé avec la touche de musiciens virtuoses réunis pour l'occasion.

À travers cet album de 10 titres, Yuri Buenaventura rend hommage aux grands musiciens latinos new-yorkais qui ont été pour lui une véritable source d'inspiration. L'artiste interprète également ses titres emblématiques qui ont fait sa renommée internationale. Il a inauguré le concert avec le titre « Amame », avant d'enchaîner avec « Como la maleza », « Historia de un Amor », ou encore, « El Guerrero ». Sa reprise « Quizas » a fait fondre les spectateurs.

Il clôture avec un morceau hommage à la Salsa, qui s'appelle « Salsa », juste après avoir chanté « Ne me quitte pas ». Ce soir, place à la musique palestinienne engagée et à une voix féminine distinguée, celle de Noël Kharman, en Tunisie pour la première fois.