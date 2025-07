Tunisie: BH Bank - Première banque publique à publier un rapport ESG

Il est des moments où un acte apparemment technique a la portée d'un geste fondateur. Le 17 juillet 2025, dans une salle sobre mais chargée de promesses, la BH Bank a signé une première historique: la publication de son tout premier rapport de durabilité, selon les standards ESG (Environnement, social, gouvernance), devenant ainsi la première banque publique tunisienne à s'engager aussi pleinement dans cette voie.

Une démarche volontaire qui redéfinit les règles du jeu

Ce n'est ni un hasard ni un simple effet de mode. À l'heure où les marchés financiers internationaux accordent une attention croissante à la transparence extrafinancière, la BH Bank a décidé d'anticiper, de se positionner, de montrer la voie. En publiant ce rapport ESG, elle ne se contente pas de se conformer à des standards : elle les adopte, les intègre, les revendique.

«Notre responsabilité ne se limite pas seulement à nos performances financières. Elle englobe également l'impact que nous avons sur notre environnement, nos partenaires, nos clients, nos employés et toutes les parties prenantes», a déclaré Taoufik Mnasri, président du Conseil d'administration de la BH Bank. Poursuivant avec conviction : «La publication de notre premier rapport de durabilité illustre la montée en maturité de notre stratégie et notre volonté de considérer la RSE comme un levier pour une transformation pérenne».

Une reconnaissance appuyée du marché

La cérémonie de lancement n'a pas manqué de symboles. En présence des représentants du CMF, du CBF, de la Bourse de Tunis. Pour sa part, l'IFC a félicité cette initiative. Bref, les éloges ont afflué. Bilel Sahnoun, directeur général de la Bourse, a salué une «première» exemplaire : «Nous célébrons la publication par la BH Bank de son premier rapport de reporting ESG, que nous avons qualifié de rapport de durabilité. C'est la première banque publique à se prêter à cet exercice, et l'une des premières banques de la place à le faire, au terme d'un travail de plus d'une année».

Une avancée d'autant plus saluée que la BH Bank figure parmi les premières à concrétiser son engagement dans un programme piloté par la Bvmt et l'IFC. «Aujourd'hui, le reporting ESG n'est plus un luxe ni un simple choix», a poursuivi Sahnoun. «Face aux exigences réglementaires, notamment européennes, comme la taxe carbone aux frontières, toutes les entreprises, et en premier lieu les banques, doivent montrer l'exemple».

Un tournant stratégique pour l'avenir du secteur

Cette publication n'est pas une fin en soi. Elle initie une dynamique vertueuse où les performances extrafinancières deviennent aussi importantes que les ratios traditionnels. Lotfi Ben Hammouda, directeur général par intérim de la BH Bank, l'a résumé avec lucidité : «Ce rapport inaugural sur la durabilité marque une étape importante dans notre engagement envers la transparence et notre approche d'amélioration continue en matière de responsabilité sociétale des entreprises».

Et d'ajouter : «À travers ce document, nous souhaitons partager notre vision, nos actions et nos ambitions en faveur d'un développement durable et inclusif».

Un signal fort envoyé au marché

Cette démarche de la BH Bank est bien plus qu'un exercice de communication : c'est un signal de maturité. Un acte de foi dans le potentiel transformateur de la finance durable. Et surtout une incitation à l'effet domino dans un secteur bancaire tunisien encore trop frileux sur ces questions.

Car ne nous y trompons pas : à l'ère post-pandémique, les marchés ne se contenteront plus d'examiner les bilans comptables. Ils observeront la capacité des entreprises à bâtir une croissance résiliente, éthique et à faible empreinte écologique. La BH Bank, en pionnière, a su capter cet enjeu.

Dans une Tunisie en quête de leviers pour relancer son économie, cette initiative vient rappeler une vérité simple : la finance peut -- et doit -- redevenir un moteur de progrès collectif. En se dotant d'un rapport ESG de qualité, la BH Bank ne se contente pas d'aligner ses pratiques sur les standards internationaux. Elle participe à l'édification d'un écosystème financier plus robuste, plus transparent et mieux préparé aux défis de demain.

L'histoire retiendra cette date de juillet 2025 comme un tournant fondamental. Celui où une banque publique a décidé de faire rimer profitabilité avec responsabilité.