Tunisie: Korba - Une caravane de santé infantile sous le slogan « la santé des enfants : l'avenir d'une Nation »

Le district sanitaire de Korba a organisé, hier dimanche, une caravane de santé destinée aux enfants sous le slogan « La santé de l'enfant... l'avenir de la nation », et ce, à l'École d'application, avenue Bourguiba, à Korba.

Cette initiative vise à rapprocher les services de santé des citoyens, en particulier les catégories vulnérables, et à renforcer l'esprit de coopération et de solidarité, ainsi qu'à consacrer le rôle du travail associatif et communautaire dans le soutien du système de santé.

Cette caravane a couvert plusieurs spécialités médicales précises, notamment la pédiatrie, l'oto-rhino-laryngologie, la psychiatrie, l'orthophonie, les difficultés d'apprentissage et la chirurgie infantile, bénéficiant à plus de 200 enfants.

À cette occasion, les parents ont été sensibilisés à l'importance du dépistage précoce de certaines maladies et du suivi régulier de la santé psychologique et physique de l'enfant, en raison du rôle central que cela joue dans la garantie d'une croissance saine et la construction d'une génération saine qui contribue à un avenir meilleur pour la nation.

Cette caravane a été organisée par le district sanitaire de Korba, sous la supervision de la Direction Régionale de la Santé de Nabeul et en collaboration avec l'association « Voix et Mot », l'Union Nationale de la Femme Tunisienne (section locale de Korba) et le Croissant-Rouge Tunisien