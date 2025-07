Congo-Kinshasa: Le ministre Loando annonce la destruction des constructions anarchiques et désarticulées

Le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Loando, a annoncé vendredi 18 juillet, lors d'une conférence de presse à Kinshasa, la destruction imminente de toutes les constructions désordonnées, désarticulées et anarchiques à travers l'ensemble du territoire national.

Cette décision fait suite à la promulgation, le 5 juillet dernier par le chef de l'État, de la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire, désormais surnommée « Loi Loando ».

Au cours de cet échange avec la presse, le ministre a salué la mise en place d'outils de planification désormais disponibles, qui permettront un aménagement cohérent, résilient et attractif du territoire national. Il a souligné que la Loi Loando ouvre la voie à un développement plus harmonieux et durable pour la RDC.

Parmi les constructions visées par la loi figurent notamment celles érigées au-dessus des égouts et autres canalisations.

Le ministre a également annoncé la relocalisation à titre illustratif et pour des raisons non détaillées lors de la conférence des camps militaires Kokolo à Kinshasa et Saio au Sud-Kivu.

Pas de règlement de compte

Il a tenu à préciser qu'il ne s'agit en aucun cas d'un règlement de comptes ou d'un trafic d'influence : « C'est l'outil de planification qui sera suivi à la lettre. En attendant, la population congolaise est appelée à s'approprier toutes ces réformes », a déclaré Guy Loando.

Abordant la question des constructions désordonnées et anarchiques, il a notamment évoqué le cas de la commune huppée de la Gombe, à Kinshasa :

« Nous faisons face aujourd'hui à un désordre ; la Gombe explose. Il y a de moins en moins de maisons basses et de villas, et de plus en plus d'immeubles de 30, 40 étages. Pourtant, dans tous les pays du monde, il existe des quartiers résidentiels. »

Un autre secteur préoccupant, selon lui, concerne les constructions anarchiques autour de la rocade, encore en cours de construction dans la capitale :

« C'est une expérience que nous allons conduire actuellement. Autour de la rocade, un travail de zonage est en cours afin de mieux organiser l'affectation des espaces. »

Concernant le projet d'aménagement national, le ministre a également présenté le premier projet phare : la création de la ville durable de Boma, dans le Kongo Central. Pour la première fois, la RDC disposera ainsi d'une ville durable, dont l'aménagement est estimé à 58 millions d'euros (environ 63,8 millions de dollars américains). Ce projet inclut des volets dédiés aux infrastructures urbaines, à l'entrepreneuriat féminin et à la dimension culturelle.