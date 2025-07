Sénégal: Dématérialisation du courrier administratif - Le Restic appelle à favoriser les entreprises sénégalaises du numérique

Le Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication ( Restic) salue et encourage les directives fermes du Président de la République pour un courrier administratif dématérialisé dans un délai de trois mois.

dématérialisation du courrier administratif, c'est-à-dire le passage de documents papier à des formats numériques, est un processus informatique, visant à simplifier les démarches et à réduire l'utilisation de papier. Cette transition s'appuie sur des outils numériques sécurisés et des réglementations spécifiques pour garantir la valeur légale des documents dématérialisés.

Le Restic rappelle que le Sénégal - depuis 24 ans sous les régimes des Présidents Wade et Sall a investi plus de 400 milliards dans les projets d'intranet, de fibres optiques, d'application, et de téléphonie Cdma, Senum Sénégal Espace Services etc.. dont la finalité était théoriquement la dématérialisation progressive de plus de 120 procédures administratives. Aucun de ses projets d'envergure, structurants avec la coopération et le financement coréen puis chinois n'ont cependant enregistré plus de 30% de succès. Contrairement à un pays comme le Cap Vert qui a presque dématérialisé intégralement le coeur administratif du pays.

Selon le Restic, le Sénégal occupe actuellement le 143e rang mondial dans le classement 2022 des Nations Unies sur le développement de l'e-gouvernement. «Ce classement se base sur l'Indice de développement de la gouvernance électronique (Egdi), dont le score pour le Sénégal est de 0,45 dépassant la moyenne régionale. Le Sénégal a également été classé dans le groupe C dans l'indice de maturité GovTech de la Banque mondiale », explique-t-on.

Le Restic invite donc le Ministre de la Communication et de l'Economie numérique à mettre en avant les applications des entreprises sénégalaises du secteur comme l'Artp a commencé à le faire en recourant à l'expertise locale, nos SSII et cabinets de conseils informatique, réseaux et numériques.

La dimension sécurité et souveraineté du courrier administratif disqualifie toutes les entreprises étrangères, les mêmes qui ont travaillé avec l'Adie jadis..

Le Restic encourage le Premier Ministre qui vient de relancer le gouvernement numérique de donner les mêmes directives pour l'interopérabilité des réseaux et plateformes administratives afin de soulager les usagers et citoyens.

Le Restic informe être engagé dans un projet de Datacenter municipal et dit être disponible pour la mise en oeuvre du chantier du gouvernement numérique avec le courrier administratif intégralement dématérialisé.