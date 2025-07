Sénégal: Mobilisation des outils financier nouveaux - SFA Forum lance la dynamique

Le 25 septembre 2025 à Dakar, SFA Forum 2025 lancera le premier rendez-vous qui ambitionne de fédérer les énergies et de catalyser une dynamique collective afin de doter l'Afrique d'outils financiers innovants, adaptés à ses réalités et à ses ambitions. Initiative conjointe de trois acteurs majeurs de la structuration financière en Afrique de l'Ouest.

Tensions budgétaires accrues, poids de la dette et déficit chronique de financement des infrastructures. Globalement, les besoins du continent dépassent aujourd'hui 130 milliards de dollars chaque année et les solutions traditionnelles atteignent leurs limites. Dans le même temps, l'innovation et l'énergie entrepreneuriale du continent n'ont jamais été aussi fortes et pour libérer ce potentiel, la mobilisation des outils financiers nouveaux, conçus pour et par l'Afrique, apparaît comme un impératif.

C'est le temps de l'innovation et de la transformation des modèles de financement. SFA Forum 2025, une initiative conjointe de Invictus Capital & Finance (ICF), KF Titrisation et Development Finance Advisory (DFA) prend le taureau par les cornes et ambitionne de fédérer les énergies pour plonger dans la transformation des modèles de financement.

Pour sa première, le Structured Finance Africa (SFA Forum) réunira, le 25 septembre 2025 à Dakar, tous les acteurs clés de la structuration financière du continent autour du thème « Innovations financières et transformation structurelle des économies africaines : titrisation, financements durables et souveraineté ».

« Ce forum incarne notre conviction qu'il est temps de passer d'un financement classique à une ingénierie financière plus ambitieuse, inclusive et ancrée dans nos réalités régionales », a affirmé Isaac MBAYE, Directeur général d'Invictus Capital & Finance, à travers un communiqué annonçant l'évènement.

Ainsi, le SFA Forum mettra en lumière des leviers essentiels, encore sous-exploités à l'échelle du continent tels que la Titrisation. Il s'agit de canaliser l'épargne locale et renforcer la capacité de financement des institutions financières. Depuis 2010, à travers la titrisation, 25 opérations ont été réalisées dans l'UEMOA pour plus de 2 000 milliards FCFA, dont 1 000 milliards sur les cinq dernières années - un potentiel à structurer à l'échelle africaine.

« Ce rendez-vous est une opportunité stratégique pour accélérer l'usage de la titrisation comme levier de transformation économique. Notre objectif est clair : démocratiser ces outils, mutualiser les expertises et bâtir un écosystème de confiance autour des financements structurés», a souligné pour sa part, Mouhamadou Moustapha FAYE, Directeur général de KF Titrisation.

Du constat à l'action

Comme leviers, il y a aussi les Financements durables qui consistent à accompagner des projets à fort impact social, environnemental et climatique ; la trade finance qui vise à sécuriser les importations stratégiques et renforcer les chaînes de valeur régionales ; le Financement des infrastructures qui consiste à développer des montages innovants et des instruments hybrides ; mais aussi les Partenariats public-privé structurés qu'il convient de booster pour catalyser les investissements privés dans les services.

À travers ce forum, précise Nafissatou DIAGNE, Directeur général de Development Finance Advisory - DFA, « nous voulons renforcer le dialogue entre les institutionnels, investisseurs et opérateurs car, bien plus qu'une mobilisation de techniques et d'instruments financiers, financer la transformation structurelle de nos entreprises et de nos économies nécessite un bon alignement des approches et des actions des parties prenantes.»

Cela tombe bien car le SFA Forum, plaforme initiée et co-organisée par Invictus Capital & Finance SA, KF Titrisation et Development Finance Advisory, compte réunir banquiers, assureurs, investisseurs, fintechs, sociétés de gestion, institutions de développement, régulateurs et décideurs publics, opérant sur les marchés africains et internationaux, pour passer « du constat à l'action » face aux enjeux de financement. Cette première édition est structurée autour de cinq axes relatifs aux différents leviers cités plus haut en sus de la Régulation, notation, fiscalité.

Trois mousquetaires de la finance

Société de gestion agréée, spécialisée dans les opérations structurées et le financement sur mesure pour les États, les entreprises publiques et les grands groupes privés, Invictus Capital et Finance (ICF) a piloté ou co-structuré plusieurs transactions emblématiques dans la sous-région : 150 milliards FCFA pour l'État du Sénégal, 75 milliards pour Sonatel (première titrisation télécoms en zone UEMOA), ou encore 60 milliards pour le Port Autonome de Dakar.

Son « alter ego », KF Titrisation, est la première société de gestion agréée exclusivement dédiée aux fonds de titrisation dans l'UEMOA. Elle conçoit et structure des opérations innovantes dans les secteurs de l'immobilier, des infrastructures sociales, des télécommunications, du crédit-bail et de la dette privée, avec une vision tournée vers la liquidité des marchés et l'attraction des investisseurs institutionnels.

Quant à Development Finance Advisory - DFA, Cabinet de conseil stratégique basé à Dakar, il accompagne la structuration de financements complexes, les réformes de marché et les projets à fort impact dans les domaines de la finance durable, des infrastructures et de l'inclusion financière, agissant comme interface entre les priorités locales et les standards internationaux.