La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) a organisé la troisième édition des Pan-African Business and Development Awards en association avec le Business Council for Africa (Bca) le mercredi 25 juin 2025 lors d'un dîner de gala haut en couleur auquel ont assisté plus de 400 dignitaires, dont des chefs d'entreprise et des dirigeants politiques du Nigeria, de toute l'Afrique et de la diaspora.

Selon un communiqué de presse, pour marquer son mandat exceptionnel, le professeur Benedict Oramah, président sortant d'Afreximbank, a reçu le prix d'ancienneté de la banque aux côtés d'autres employés.

Les Pan-African Business and Development Awards, qui se tiennent chaque année lors des réunions annuelles d'Afreximbank, ont pour objectif de célébrer et de récompenser les entreprises et les institutions financières transformatrices du continent africain et de la diaspora, conformément à la vision de la banque pour une Afrique mondiale.

Dans un discours prononcé au nom du professeur Benedict Oramah, président et président du conseil d'administration d'Afreximbank, le vice-président exécutif senior de la banque, Denys Denya, a déclaré que cette cérémonie de remise des prix est notre façon de remercier tous ceux qui, quelle que soit l'importance de leur rôle, ont contribué à faire avancer le développement en Afrique.

Je voudrais profiter de cette occasion pour vous féliciter. «Avec ces prix, nous réaffirmons notre engagement envers l'objectif commun de transformer l'économie africaine et de restaurer la dignité des Africains, quelle que soit leur situation géographique. », a-t-il dit.

Selon la même source, l'un des moments forts de la cérémonie de remise des prix a été la reconnaissance de quatre membres du personnel d'Afreximbank pour leurs 25 à 30 ans de service dévoué. «Parmi ce groupe prestigieux figurait le professeur Benedict Oramah, qui a été honoré pour ses plus de trois décennies passées au sein de la banque, dont dix ans à la tête du conseil d'administration en tant que président et président du conseil d'administration », lit-on dans le document.

En remettant le prix d'ancienneté au professeur Oramah, Wale Edun, ministre nigérian des Finances et ministre de la Coordination économique, a déclaré : « Ce soir, nous rendons hommage non seulement à une carrière remarquable, mais aussi à un parcours transformateur qui s'étend sur trois décennies. Sous votre direction, la banque n'a pas seulement pris de l'ampleur, elle s'est envolée, défendant des stratégies qui ont profondément remodelé le commerce et le développement à travers l'Afrique.

Le Nigeria est extrêmement fier de vos réalisations, de votre leadership et de votre engagement sans faille en faveur de la prospérité économique de notre continent. Vous êtes un véritable fils du pays, un exemple brillant de ce que le dévouement et la vision peuvent accomplir ».