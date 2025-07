Sénégal: Contraction de 1,2% du PIB réel au premier trimestre 2025

Au premier trimestre de l'année 2025, le Produit intérieur brut (Pib) réel, corrigé des variations saisonnières (Cvs), s'est contracté de 1,2%, par rapport au quatrième trimestre de 2024.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), ce recul résulte principalement de la baisse des valeurs ajoutées des secteurs primaire (-4,1%) et secondaire (-2,8%). De plus, explique l'Ansd, les taxes nettes de subventions sur les produits se sont rétractées de 2,3%. Toutefois, le secteur tertiaire s'est bonifié de 0,8%. Par ailleurs, le PIB hors pétrole et gaz s'est replié de 1,8%.

De même, par rapport au quatrième trimestre de 2024, la valeur ajoutée (Va) du secteur primaire, corrigée des variations saisonnières, s'est repliée de 4,1%, principalement en raison de la contraction des activités du sous-secteur de l'agriculture (-7,1%). Cette baisse a été atténuée par une hausse des activités d'élevage (+3,4%), de sylviculture (+1,5%) et de pêche (+1,1%).

S'agissant du secteur secondaire (en volume Cvs), informe l'Ansd, sa valeur ajoutée a enregistré un repli de 2,8% au premier trimestre de 2025, comparativement au trimestre précédent. Cette réduction de la richesse créée est consécutive au fléchissement de la valeur ajoutée des activités de construction (-7,1%), de production et de distribution d'électricité (-3,7%), de fabrication de matériaux de construction (-3,5%), des fabrications de produits agroalimentaires (-2,9%), des autres produits manufacturés (-2,8%) et de produits chimiques de base (-1,4%).

La contraction de la fabrication des produits agroalimentaires est induite par la baisse de l'activité de fabrication de corps gras alimentaires (-39,6%), des produits laitiers et glaciés (-19,6%), de pain et pâtisseries (-12,6%).

Par ailleurs, souligne l'Ansd, le rétrécissement de la fabrication d'autres produits manufacturés s'explique par la baisse des activités de travail de caoutchouc et du plastique (-17,3%), de fabrication de produits pharmaceutiques (-8,5%) ; de production de métallurgie et de fonderie (-5,2%). Toutefois, le recul de l'activité du secteur secondaire est amoindri par la progression des sous-secteurs du raffinage du pétrole et cokéfaction (+3,5%) et de la distribution d'eau et assainissement (+1,0%).

En ce qui concerne le tertiaire, l'Ansd note que sa valeur ajoutée (en volume Cvs) s'est renforcée de 0,8% au premier trimestre de 2025. La bonification de la valeur ajoutée des activités pour la santé (+8,2%), des services de transports (+7,4%), des activités de l'administration publique (+3,0%) et des activités de l'information et communication (+2,2%) a été largement contrebalancée par le repli de l'activité d'hébergement et restauration (-8,1%), des activités financières et d'assurance (-4,9%) et des activités spécialisées, scientifiques et techniques (-1,5%).

S'agissant des composantes de la demande, les exportations et les importations de biens et services se sont repliées, respectivement de 8,3% et de 3,2% par rapport au trimestre précédent. En sus, il est noté un fléchissement de la formation brute de capital fixe (-6,5%). Cependant, la consommation finale globale a progressé de 4,6%. «Le Produit intérieur brut nominal est estimé à 4 806,04 milliards de FCFA au premier trimestre de 2025 », précise l'Ansd.