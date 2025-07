Burkina Faso: Première édition du Forum international de la Diaspora - Le pays partage son expérience en matière de gestion des Burkinabè de l'extérieur

SEM Karamoko Jean Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur a conduit la délégation du Burkina Faso à la première édition du Forum international de la Diaspora, tenue du 17 au 19 juillet 2025, à Bamako, en République du Mali.

Placé sur le thème " Enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national", ce forum a été un cadre d'échanges francs avec la diaspora qui constitue un maillon essentiel pour les pays membres de l'AES, dans la co-construction du développement endogène.

Pour les autorités des pays membres de l'AES, il s'agit de faire de la diaspora un levier de transformation et de développement durable, au regard du fait qu'elle est un vivier de compétences, une valeur refuge et un pilier de leur souveraineté.

Au cours de ce forum, le Burkina Faso a partagé son expérience en matière de gestion, de mobilisation et d'organisation de sa diaspora, ainsi que les mécanismes mis en place pour faciliter l'investissement de cette dernière et lui permettre de contribuer davantage au développement national.

Pour le Burkina Faso, il est essentiel de continuer à travailler sur le regard porté sur la diaspora et changer le narratif sur la migration dans les pays d'accueil et accentuer le discours sur la mission de transformation dans les pays de résidence où la diaspora est acteur du développement et devrait être une force d'influence.

Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre malien, SEM Abdoulaye Maiga, représentant le Président de la Transition, chef de l'Etat, a rappelé les raisons de l'investissement productif de la diaspora, précisant qu'une réflexion sur l'utilisation des transferts de fonds de la diaspora, de même que ses compétences devrait permettre d'orienter ces transferts vers l'investissement productif.

Lors de ce forum, deux tables rondes ministérielles et huit panels thématiques ont permis de discuter sur le rôle de la diaspora dans le développement des pays d'origine, de croiser les expertises, d'échanger des idées et de partager des expériences.

Le forum a permis également d'aborder les questions portant sur l'entrepreneuriat féminin au sein de la diaspora, la digitalisation des services en faveur de la diaspora, l'offre de produits financiers et non financiers pour la promotion de l'investissement de la diaspora, de même que la présentation de projets d'investissement de la diaspora et le partage d'expérience des investisseurs et entrepreneurs de la diaspora.

A la fin des travaux, les participants à ce forum ont formulé de fortes recommandations, parmi lesquelles la régionalisation du forum international de la diaspora et la promotion des investissements croisés, notamment à l'échelle de l'AES.

Etaient présents à ce forum, les pays membres de l'AES, les délégations de la Guinée et du Royaume du Maroc.