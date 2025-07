Madagascar: Brieville - Deux redoutables bandits déposent les armes après des mois de terreur

Un revirement inattendu. Deux des criminels les plus recherchés de la région Betsiboka, connus sous leur soubriquet « Bemoly » et « Parfait », ont finalement décidé de se rendre aux autorités. Ces individus, tristement célèbres pour leur implication dans de multiples cas d'enlèvements et d'actes de violence extrême, ont officiellement déposé les armes après des mois de traque intensive. Présentés publiquement ce samedi à Brieville, leur reddition marque un tournant dans la lutte contre l'insécurité qui frappe le district de Tsaratanàna.

Décision mûrement réfléchie

Selon des sources proches du dossier, les deux hommes envisageaient depuis plusieurs semaines d'abandonner leur vie criminelle. Déjà fin juin, des discussions discrètes avaient été engagées avec les autorités locales, les élus et les forces de défense et de sécurité, dont la gendarmerie et l'armée.

Après des négociations, un cadre formel a été établi pour organiser leur reddition, évitant ainsi un affrontement sanglant.Bemoly et Parfait étaient accusés d'avoir semé la terreur dans la région Alaotra Mangoro, notamment dans le district de Tsaratanàna, multipliant les enlèvements contre rançon, les assassinats et les pillages.

Leur arrestation figurait parmi les priorités des forces de l'ordre depuis des mois. Pourtant, contre toute attente, les deux bandits ont finalement opté pour la reddition. Lors de leur présentation publique, ils ont appelé leurs anciens complices à suivre leur exemple : « Nous avons choisi de changer et d'aider, maintenant, les forces de sécurité à rétablir la paix », ont-ils déclaré.

Une trêve fragile

Les autorités ont salué cette avancée, tout en restant prudentes. Un ultimatum d'un mois avait été fixé pour que les autres criminels encore en fuite imitent Bemoly et Parfait. Certains ont déjà commencé à rendre leurs armes, dont des fusils d'assaut, remis aux forces de l'ordre. Mais le message est clair : si les bandits persistent, les opérations de sécurité reprendront avec une intensité décuplée.

Notons que depuis trois mois, plus aucun enlèvement n'a été signalé dans la zone, un répit rare après des années de violence. Reste à savoir si cette accalmie durera. Pour les habitants de Brieville et des alentours, la reddition de Bemoly et Parfait est un premier pas vers la paix, mais la méfiance persiste.