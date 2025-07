Madagascar: Médecin après la mort

Les obsèques de Nombana et Antsa prévues ce jour dans leurs caveaux familiaux respectifs ne mettront pas une ... croix sur l'affaire Ambohimalaza.

Médecin après la mort

Les initiales HJRA de l'Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona sont liées pour l'amer et pour le pire à l'affaire Ambohimalaza, en mémoire des 31 personnes décédées dans ses services. Pour ne citer que les deux derniers qui ont perdu prématurément leur vie. A peine commencée, en raison de leur jeune âge. Leurs parents prient fort pour que ceux et celles qui sont encore allongés sur leur lit d'hôpital, ne soient pas voués à la mort comme Nombana et Antsa qui ont rejoint les 29 autres partis avant eux.

Leurs familles espèrent de tout coeur que les 9 malades encore à l'hôpital dont 1 dans un état grave, soient sauvés à temps pour éviter le « médecin après la mort ». Une mort lente qui a duré plusieurs jours, avec une saturation en oxygène qui jouait au yo-yo. devant des parents morts d'inquiétude. A l'instar de Nombana à la veille de sa mort, ils (se) demandent s'il n'y a pas d'antidote contre ce poison présumé être à l'origine de cette véritable hécatombe.

Une question qui taraude également l'esprit des 9 survivants et de leurs proches qui savent ou plutôt ne savent pas de quoi demain sera fait. Un semblant d'amélioration de l'état de santé n'est pas forcément une assurance contre la mort après ce qui s'est passé avec les autres. Même les 16 rescapés qui ne sont plus à l'hôpital, continuent de se poser des interrogations sur le jour d'après. Et sur le pourquoi du comment par rapport à cet anniversaire macabre.