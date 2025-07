Madagascar: Portrait - Yves Rakotoarisoa, l'étoile montante de la pétanque malgache aux ambitions mondiales

À seulement 26 ans, Yves Sedrick Rakotoarisoa s'impose comme une figure incontournable de la pétanque malgache, portant haut les couleurs de Madagascar sur la scène internationale. Originaire de Tanjombato, ce jeune célibataire, passionné de sport, a su transformer son amour d'enfance pour la boule en une carrière prometteuse, marquée par des exploits retentissants et une détermination sans faille.

Yves découvre la pétanque à l'âge de 10 ans, influencé par ses frères et les parties animées du quartier. « J'ai grandi en jouant aux boules, entouré de ma famille et des amis », confia-t-il. Ce qui n'était au départ qu'un passe-temps devient rapidement une passion dévorante. Parallèlement, Yves nourrit un autre rêve : celui de devenir professionnel dans l'art culinaire.

Mais la pétanque, exigeante, l'oblige à faire un choix. « J'ai dû mettre ce rêve de côté pour me consacrer pleinement au sport », explique-t-il, sans regret, mais avec la lucidité d'un jeune homme qui sait ce qu'il veut.

Son parcours n'a pas été sans embûche. Yves se souvient d'un moment marquant de sa carrière : une défaite cuisante en finale du Championnat de Madagascar Juniors. « J'étais désespéré, j'ai même pensé arrêter », avoue-t-il. Mais un recruteur, impressionné par son talent brut, lui offre une nouvelle chance en l'intégrant dans une équipe. Ce tournant décisif ravive sa flamme.

Depuis, Yves n'a cessé de travailler, peaufinant son jeu et cultivant des qualités qui le distinguent : savoir-vivre, bienveillance et empathie. « Ces valeurs me permettent de rester concentré et respectueux, sur le terrain comme en dehors ».

Ses efforts ont porté leurs fruits. Yves collectionne les titres : médaille d'or en doublette aux derniers Jeux des Îles de l'Océan Indien, champion de l'ouverture de la saison 2025, et surtout, premier étranger à remporter la prestigieuse 64e édition du Mondial La Marseillaise à Pétanque. Cette victoire, arrachée après quatre jours d'une compétition éprouvante, marque un jalon historique. « La fatigue et la pression étaient intenses, mais nous nous sommes préparés physiquement et mentalement pour gagner », raconte-t-il avec fierté.

Qualifié pour les Jeux Mondiaux en Chine, du 7 au 17 août, après avoir brillé dans l'épreuve de Tir de précision, Yves est également présélectionné pour le championnat du monde en doublette. Son objectif ?

« Devenir champion du monde et rejoindre les rangs des grands, comme l'équipe de France », ambitionne-t-il, les yeux pétillants d'envie. Pour Yves, la clé du succès réside dans la rigueur et la discipline : « Un bon comportement, du repos et une préparation sérieuse sont essentiels pour atteindre le haut niveau ». Il n'hésite pas à prodiguer des conseils aux jeunes passionnés : « Si vous aimez le sport, lancez-vous à fond, restez respectueux et méfiez-vous des distractions comme la drogue. Le travail physique et mental sont la base de tout ».

Entre deux compétitions, Yves trouve refuge dans le football, une autre de ses passions. Mais c'est sur le terrain de pétanque qu'il s'épanouit pleinement, porté par un rêve d'enfant et une détermination d'acier. À 26 ans, Yves Sedrick Rakotoarisoa n'est pas seulement un bouliste talentueux, il est l'incarnation d'une jeunesse malgache qui ose viser haut, avec humilité et persévérance.