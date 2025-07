Sénégal: Sedhiou - Lancement national des vacances agricoles à Sefa : 1.760 jeunes déployés sur 44 fermes, la terre inspire à nouveau !

En ces temps de vacances marqués par une abondance des pluies, le gouvernement du Sénégal invite les jeunes à l'exploitation des terres pour soutenir le programme de résilience du pays.

C'est tout le sens du lancement national avant-hier, samedi 19 juillet à Séfa, du programme des vacances agricoles. Le ministre de la Jeunesse, des sports et de la culture qui a présidé ces travaux, a annoncé l'enrôlement de 1.760 jeunes dans 44 fermes à l'échelle nationale. Mme Khady Diène Gaye a appelé Les jeunes à la clairvoyance et à ne point risquer leur vie dans les fonds marins pendant que des opportunités de réussite sont diverses et variées au Sénégal.

Les domaines agricoles communautaires (DAC) de Séfa ont accueilli avant-hier, samedi, une forte délégation de Mme le ministre de la Jeunesse, des sports et de la culture venu lancer le programme national 2025 des vacances agricoles.

Mme Khady Diène Gaye a, de prime abord, fait le bilan de l'année dernière non sans relever que c'est le même thème de la dernière saison qui est reconduite : « souveraineté alimentaire au Sénégal, la jeunesse s'engage ». Elle indique que « pour cette année 2025, nous partons avec une mobilisation de 1.540 jeunes et 220 animateurs socio-éducatifs soit un total de 1.760 qui seront tous déployés au niveau de 44 fermes à l'échelle du pays. Ce qui constitue une nette amélioration, comparé à l'année dernière ».

Au sujet des modalités de séjour, Mme le ministre rassure que « ces jeunes seront pris en charge sous le régime de demi-pension dans des fermes proposées par l'ANIDA, le PRODAC et l'ANPEJ et bien entendu, par des fermes privées. Pendant trente jours, ils bénéficieront de formations théoriques et pratiques sur les techniques culturales, l'entreprenariat agricole et renforceront ainsi leur formation civique et citoyenne avec l'appui du Service civique national et l'armée ».

Et Mme Khady Diène Gaye de poursuivre : « ces fermes seront de véritables centres d'incubation pour ces jeunes. Je reste persuadée que cette jeunesse vaillante et entreprenante de notre pays fera preuve d'engagement en participant activement à ce programme que nous voulons durable ».

Dans le sillage d'une dynamique collégiale, Mme le ministre de la Jeunesse, des sports et de la culture invite tous les services dédiés de l'Etat, notamment l'ANIDA et le PRODAC à les aider et accompagner à donner corps à leur vision.

Dans son adresse et sous des ovations nourries de l'assistance, Mme le ministre a remercié les populations de Séfa « pour avoir bien voulu céder leurs terres à ces jeunes aux fins d'une exploitation agricole ».

Elle conclura son propos en renouvelant son appel à la jeunesse à ne jamais prendre le risque de la migration irrégulière que ce soit par la voie maritime ou par le désert. « Son Excellence Monsieur le président de la République Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko travaillent chaque jour à améliorer les conditions de vie des Sénégalais.

Donc, il n'y a pas lieu de prendre de risque par la migration irrégulière car le Sénégal compte sur vous et cherche par tous les moyens à accéder à vos besoins. Et c'est sur cette note d'espoir que je lance officiellement le programme des vacances agricoles du Sénégal, édition 2025 », a-t-elle ainsi déclaré.