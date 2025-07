Madagascar: Coupe de Madagascar - L'Elgeco Plus réalise un beau doublé

Elgeco Plus a dompté AS Fanalamanga (1-0) ce dimanche au Stade de By-pass, décrochant un doublé historique et un 7e titre en Coupe de Madagascar. Ismail, buteur décisif, a offert la victoire dans un match dominé mais stérile pour l'adversaire.

La grande finale de la Yas Coupe de Madagascar s'est achevée au Stade de By-pass sur une note éclatante : Elgeco Plus a remporté le trophée, s'offrant un doublé prestigieux après son sacre au championnat de Madagascar, ce dimanche.

Face à un AS Fanalamanga combatif mais bredouille, les hommes de Careca Rafanomezantsoa ont arraché une victoire étriquée (1-0), ajoutant une septième étoile à leur palmarès, remportant ainsi la somme de 25 millions d'ariary. Dès le coup d'envoi, AS Fanalamanga a imposé son rythme, dominant largement les débats tant en première qu'en deuxième mi-temps.

Cependant, malgré de multiples occasions, l'équipe n'a pas réussi à concrétiser sa supériorité. La rencontre semblait se diriger vers une issue incertaine, jusqu'à ce que Elgeco Plus fasse la différence à la 67e minute. C'est l'attaquant Ismail, d'origine camerouno-tchadienne, qui a libéré les siens d'un tir dans la surface de réparation, offrant la victoire aux champions en titre.

Une victoire arrachée avec coeur

Malgré une domination adverse, Elgeco Plus a su capitaliser sur sa solidité défensive et une touche de réussite. « Nous avons été dominés par notre adversaire, mais nous avons eu de la chance et avons marqué ce but décisif. L'objectif était clair, soulevé le trophée et la rage de vaincre a payé », a confié Careca Rafanomezantsoa après le match, soulignant la détermination de son équipe. Ce succès scelle un doublé historique, après le titre de champion de la Pureplay Football League remporté le 13 juillet, et renforce la suprématie d'Elgeco Plus dans le football malgache.

Septième étoile

Avec cette victoire, Elgeco Plus porte son total à sept titres en Coupe de Madagascar (2013, 2014, 2018, 2022, 2023, 2024, 2025) et conforte son statut de référence nationale. En tant que champion en titre, l'équipe représente Madagascar à la Ligue des Champions CAF, un défi continental qui s'annonce ambitieux après ce doublé retentissant.

Par ailleurs, même si AS Fanalamanga a été battu, l'équipe est d'ores et déjà désignée pour représenter la Grande Île à la Coupe de la CAF, conformément aux règles de la Confédération Africaine de Football.

Maître Kira à l'honneur lors de la présentation du trophée

La grande finale de la Yas Coupe de Madagascar a tenu toutes ses promesses ce dimanche au Stade de By-pass, offrant un spectacle mémorable aux supporters. Avant le coup d'envoi du duel entre Elgeco Plus et AS Fanalamanga, l'emblématique trophée a été officiellement présenté par une légende du football malgache, Maître Kira.

L'ancien joueur de l'équipe nationale a symbolisé l'héritage riche de ce sport sur la Grande Île, sous les ovations d'une foule en liesse. Une cérémonie empreinte d'émotions, marquant le début d'une finale qui pourrait écrire une nouvelle page de l'histoire du football malgache.