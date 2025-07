Madagascar: Concours Tafan-gilita - 25 guitaristes qualifiés après un deuxième prime riche en émotions

Le deuxième prime du concours de guitare Tafan-gilita s'est déroulé le samedi 19 juillet dernier avec son lot de surprises et d'émotions au Tanàna Zoari Ilafy.

Les 40 candidats ont pu jouer le morceau de leur choix devant le jury composé de Teddy, Jovin, Mbola Talenta et Tojo Guitariste, et pour la première fois devant un public. Des choix très diversifiés allant des chansons malgaches bà-gasy très anciennes (telle que« Bakobako roa » d'Andrianary Ratianarivo), à du jazz revisité (« Tears in Heaven » d'Eric Clapton par exemple)/ Les choix ont aussi porté sur les chansons acoustiques phares du pays, notamment ceux de Tselonina, Erick Manana ou Mahaleo mais également sur des prises de risque, surtout des morceaux de D' Gary ou de Jaojoby, des morceaux difficiles à jouer sur une guitare dans l'ensemble.

Tous les candidats ont assurément fait chanter leur guitare, certains maîtrisant beaucoup plus la technique que d'autres. En tout cas, le concours a mis en lumière plusieurs prodiges de la guitare, des mains magiques qui font naître émotion et admiration rien qu'à leur façon de jouer et leur complicité avec leur guitare. « C'est justement l'objectif du concours et du festival Tafan-gilita », rappelle Hery Randriamampianina, le Directeur général de Mi'Ritsoka Production, « permettre à tous ces talents de s'épanouir ».

Dama, invité spécial de ce prime le souligne fort : « le talent ne suffit pas, sans travail ni discipline, il se perd tout simplement ».

Quoi qu'il en soit, 25 candidats sur 40 sont sortis du lot et pourront poursuivre l'aventure. Parmi eux, se trouve Fenitra, le cadet du concours. Il a tout juste 15 ans et vient de Fénérive-Est. Comme les 24 autres candidats, il aura 2 semaines pour maîtriser le morceau qui lui a été attribué par tirage au sort. La prochaine étape sera donc le troisième prime du 2 août, un rendez-vous qui risque d'être encore plus intéressant et qui donnera au concours un niveau encore plus élevé.