Sénégal: 450 pèlerins catholiques attendus en Israël, Rome et Lourdes

Le Comité interdiocésain national des pèlerinages catholique (Cinpec) a tenu samedi la première assemblée générale préparatoire du pèlerinage 2025. 450 personnes effectueront le pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté cette année. La rencontre à Dakar a permis d'émettre des recommandations à l'endroit des futurs pèlerins.

À un mois du départ vers les lieux saints de la chrétienté, les 450 pèlerins inscrits pour l'édition 2025 se sont retrouvés samedi à Dakar pour leur première assemblée générale, organisée par le Cinpec. Cette rencontre, tenue en présence des encadreurs religieux, médicaux et administratifs, marque ainsi le véritable coup d'envoi des préparatifs. Catherine Loris Sarr, coordinatrice de cette édition, a rappelé l'importance de cette étape : « Beaucoup de pèlerins s'inscrivent sans vraiment comprendre l'esprit de cette démarche.

Il faut une rencontre en présentiel pour rappeler que le pèlerinage n'est pas un voyage touristique mais une véritable marche de foi, qui demande préparation spirituelle, médicale et organisationnelle ». Durant cette assemblée, plusieurs points essentiels ont été abordés. Les encadreurs ont présenté les consignes de santé, les démarches administratives et l'organisation des groupes de binômes, afin que chaque participant puisse vivre le pèlerinage dans un climat de fraternité et de sécurité. Les participants ont également été sensibilisés sur le comportement attendu, la prière communautaire et le respect des normes spirituelles qui encadrent cette démarche.

L'édition 2025 revêt par ailleurs une dimension particulière : elle s'inscrit dans le cadre de l'année jubilaire, l'année sainte. Les exercices spirituels seront donc axés sur le thème "Pèlerins d'espérance: "L'espérance ne déçoit pas" offrant à chacun l'occasion de faire de ce voyage une étape de conversion et de renouveau dans sa foi.

Mgr Paul Abel Mamba, président du Cinpec a, dans son adresse, invité les pèlerins « à se préparer dès maintenant, intérieurement et physiquement, afin de vivre cette expérience comme un moment de grâce pour l'Église et pour eux-mêmes ». Cette rencontre a ainsi permis d' établir un premier contact entre les pèlerins et l'équipe d'encadrement. Celle-ci sera composée de dix prêtres, d'agents de santé et des membres du Cinpec afin d'assurer l'accompagnement spirituel, sanitaire et administratif des participants durant les 21 jours de voyage. Le départ pour le pèlerinage 2025 est prévu le 22 août prochain.