Sénégal: Operations douanières - 3,58 milliards de FCFA de billets noirs et de faux médicaments saisis

Les opérations « Coup de poings » menées par les unités douanières au centre du Sénégal continuent de porter leurs fruits dans la lutte contre la criminalité économique et financière. Dans un communiqué Division de la Communication et des Relations publiques de la DGD parvenu à la rédaction du Soleil digital, entre fin juin et début juillet 2025, des saisies d'envergure ont été réalisées, notamment de faux billets pour une contrevaleur de plus de 3,58 milliards de francs CFA et des quantités importantes de faux médicaments.

La Brigade mobile des Douanes de Fatick a mené une opération spectaculaire le samedi 28 juin 2025, aboutissant à la saisie de 3,39 milliards de francs CFA en « billets noirs » dans la région de Fatick. Suite à un renseignement précis, un premier suspect a été appréhendé à Foundiougne dans une maison en construction, où un carton de faux billets était dissimulé selon la même source.

L'enquête préliminaire a rapidement mené à l'interpellation d'un second individu à Fatick, en possession de deux autres cartons de billets. Au total, 679 coupures en euros, d'une contrevaleur de 3 390 075 000 francs CFA, ont été saisies. Les deux prévenus ont été déférés devant le Parquet financier.

Dans le même élan, le 17 juillet 2025, la Brigade mobile des Douanes de Nioro, relevant de la Subdivision de Kaolack, a saisi 3400 coupures de 100 dollars en « billets noirs » dans une auberge à Kaolack. Cette opération, fruit d'un renseignement judicieusement exploité, a permis d'intercepter ces faux billets d'une contrevaleur de 191 millions de francs CFA. Le faussaire, un homme d'une quarantaine d'années, a été arrêté et remis à la justice.

Contrebande de faux médicaments : deux coups de maître

Les unités douanières intensifient également leur lutte contre le trafic de faux médicaments, un fléau qui menace gravement la santé publique. Dans la région du Centre, la Brigade mobile des Douanes de Kaffrine a réalisé une saisie de 581 kg de faux médicaments à bord d'un véhicule Peugeot 307 break.

Le véhicule a été pris en filature sur l'axe Kaffrine-Mbar et intercepté à Colobane après une course-poursuite. La cargaison, principalement composée de comprimés de Chlorphénamine, et le moyen de transport sont estimés à une contrevaleur totale de 189 millions de francs CFA. Un individu a été arrêté et déféré au Parquet de Kaffrine.

Plus au Nord, la Brigade mobile des Douanes de Richard-Toll, rattachée à la Subdivision de Saint-Louis, a mis la main sur 3363 boîtes de produits vétérinaires et 826 boîtes de médicaments contrefaits. Cette saisie, d'une contrevaleur de 26 millions de francs CFA, a eu lieu le lundi 7 juillet 2025, aux alentours de 3h30 du matin, au débarcadère de Ndiaw.

L'Administration des Douanes réaffirme sa détermination inébranlable à poursuivre sans relâche la lutte contre toutes les formes de criminalité économique et financière, avec une attention particulière portée sur le faux monnayage et le trafic de faux médicaments, afin de protéger l'économie nationale et la santé des citoyens.