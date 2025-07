Madagascar: Institut Confucius - Sortie de la promotion « MITA »

La cérémonie de remise des diplômes de la 14e promotion des étudiants en licence de langue et culture chinoise de l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo (ICUA) s'est tenue le 18 juillet. Baptisée « MITA ». Forte de 148 étudiants fraîchement diplômés, cette promotion se distingue par son excellent taux de réussite, confirmant une progression constante d'année en année. L'Institut Confucius entretient une collaboration étroite avec l'Association des Entrepreneurs Chinois.

« Ce partenariat est particulièrement bénéfique pour les jeunes diplômés : nombre d'entre eux sont directement recrutés par ces entrepreneurs pour des postes à Madagascar. D'autres choisissent de poursuivre leurs études en Chine, et certains trouvent même des opportunités d'emploi directement dans le pays », selon Prisca Rasoanirina, Directrice malgache de l'ICUA.

Pour la prochaine année universitaire, le processus de sélection débutera après la publication des résultats du baccalauréat. Le concours d'entrée, qui se tiendra fin septembre ou en octobre, ne requiert pas de connaissances préalables en chinois. Les critères de sélection incluent une culture générale sur l'histoire et la civilisation chinoise, et les épreuves se déroulent en français et en anglais.

Le calendrier du concours est établi par la Faculté des Lettres. Le directeur chinois de l'ICUA, le Pr WEI Zuqina a invité les lauréats à considérer ce diplôme comme un point de départ vers de nouveaux défis et à s'engager activement dans le développement des relations sino-malgaches et dans la construction de leur avenir personnel et professionnel.