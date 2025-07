Madagascar: Marson Moustapha - « Le temps n'est plus au discours mais à l'action »

La Conférence de la Jeunesse de l'Océan Indien sur le climat a été officiellement lancée vendredi au Palais national de la Culture et des Sports à Mahamasina. Placée sous le thème : « Fais entendre ta voix, inspire le changement », elle réunit une centaine de jeunes venus des îles de l'océan Indien. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Moustapha Marson, a rehaussé l'événement de sa présence.

Dans son discours, il a salué l'organisation de la conférence par l'alliance AIKA et réaffirmé le soutien de son ministère aux initiatives portées par la jeunesse en matière de climat. Il a également souligné l'importance de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans toutes les initiatives liées à la jeunesse et à l'environnement. « Les défis climatiques exigent une mobilisation collective, sans exclusion, et que chaque voix compte dans la construction d'un avenir durable », a-t-il fait savoir.

En conclusion, le ministre a lancé un appel clair à l'action, affirmant que « le temps n'est plus au discours mais à l'action », invitant ainsi les jeunes à s'impliquer concrètement dans la lutte contre le changement climatique. Cette conférence se veut un espace d'échange, de réflexion et de proposition, où les jeunes de la région peuvent faire entendre leurs préoccupations et contribuer à des solutions adaptées aux réalités de l'Océan Indien.