Sénégal: Ziguinchor célèbre Haïdar El Ali, un héritage vivant

Figure emblématique de la lutte pour la préservation de l'environnement, Haïdar El Ali a reçu, le samedi 19 juillet, un vibrant hommage à Ziguinchor. À l'initiative de l'écologiste Abdou Sané, la cérémonie a rassemblé élus, responsables locaux, citoyens et militants pour saluer l'engagement hors norme de celui qui figure parmi les 100 écologistes les plus influents au monde. Un hommage fort dont le combat pour la biodiversité doit inspirer des générations.

Ils sont venus nombreux, de divers horizons, pour honorer un homme dont l'action dépasse les frontières. Avant-hier, la commune de Ziguinchor a été le théâtre d'une cérémonie empreinte d'émotion et de reconnaissance. À l'initiative d'Abdou Sané, environnementaliste et ancien député, cette rencontre a permis de rendre un hommage appuyé à Haïdar El Ali, ancien ministre de l'Environnement du Sénégal et fervent défenseur de la nature. L'événement a rassemblé des responsables administratifs, élus territoriaux, acteurs communautaires et anonymes. Tous réunis autour d'une même conviction : reconnaître l'immense contribution de ce militant écologiste à la sauvegarde de la biodiversité en Casamance, au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. « Haïdar est un grand homme qui a tout donné à son pays », au soutenu Aïda Bodian, première adjointe au maire de Ziguinchor. Pour elle, cet homme incarne l'école de la résilience et de l'engagement. Un modèle à offrir à la jeunesse sénégalaise qu'elle a invitée à s'inspirer de la détermination et de la vision d'un homme ayant consacré sa vie à la nature.

Même tonalité chez Abdou Khadre Gassama, représentant du Réseau national des élus locaux pour la justice climatique. Il a rappelé que « Haïdar El Ali a su montrer que l'environnement est notre bien commun ». L'action de Haïdar sur le terrain a permis de protéger les massifs forestiers de la Casamance, de restaurer les mangroves et de mettre en lumière les enjeux climatiques dans les politiques publiques. Président du Conseil départemental de Oussouye, Maurice Diédhiou, a affirmé que l'oeuvre de Haïdar El Ali est « immense et multidimensionnelle ». Cet élu, originaire de la commune de Santhiaba Manjack, a évoqué notamment les campagnes de reboisement de palmiers, cocotiers, palétuviers, autant d'actes concrets qui illustrent un engagement profond et durable. Le colonel Momar Sèye, inspecteur régional des Eaux et Forêts, a salué quant à lui, « l'engagement constant d'un homme discret, mais ô combien efficace ».

Pour lui, l'ancien ministre de l'Environnement a toujours su placer la nature au coeur des préoccupations nationales, avec un rare sens du devoir. Prenant la parole après les nombreux témoignages, Haïdar El Ali, visiblement ému, a exprimé sa reconnaissance à l'endroit de ceux qui ont organisé cet hommage. Fidèle à ses principes, il a rappelé que son engagement n'a jamais été motivé par la recherche de reconnaissance. « Je ne cherche pas de récompense dans les actions que je mène. Ce combat est noble, et je l'ai compris très tôt », a-t-il confié. Pionnier de l'écologie au Sénégal, Haïdar El Ali a fait de la restauration des écosystèmes un sacerdoce. Reconnue au niveau mondial, son oeuvre traverse les époques et continue de nourrir l'espoir d'un monde plus respectueux de la nature. À Ziguinchor, ce 19 juillet 2025, le Sénégal a salué l'un de ses plus grands fils.