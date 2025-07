Madagascar: Événement - Bilan positif pour la deuxième édition du Forum Économique Régional de l'Atsimo Andrefana

L'événement phare de la semaine dernière a été sans conteste la deuxième édition du Forum Économique Régional (FER) 2025 de l'Atsimo Andrefana qui s'est déroulée, rappelons-le, les 17 et 18 juillet derniers au Jardin de la Mer à Toliara.

Un bilan positif pour ce rendez-vous qui a accueilli une quarantaine d'exposants issus du secteur public et d'opérateurs économiques engagés pour le développement du pays.

Base Toliara

Portant sur le thème : « Développement régional d'Atsimo Andrefana : Promouvoir et renforcer le lien économique entre les grandes exploitations minières en tant que catalyseur de développement et les autres filières économiques pour dynamiser l'économie locale et régionale », le FER 2025 a tout simplement réussi son objectif de mobiliser les différents secteurs d'activités sur une plateforme ayant pour vocation de valoriser le potentiel d'Atsimo Andrefana, d'attirer des investissements durables et de bâtir ensemble une trajectoire de développement concertée.

Outre les stands d'exposition où les entreprises opérant dans la région Atsimo Andrefana et les administrations publiques ont donné aux visiteurs l'opportunité de s'imprégner du contexte économique du Sud, les deux jours de Forum ont également été marqués par des panels thématiques qui ont été très suivis puisque chaque séance animée par des panélistes de haut niveau a été suivie par plus de 200 participants.

On peut citer, notamment la session de la deuxième journée consacrée à Base Toliara durant laquelle, il a été surtout question des impacts économiques et sociaux attendus de ce grand projet minier pour la région Atsimo Andrefana. Une occasion d'informer l'assistance et d'échanger sur les opportunités qui se présentent dans le cadre de Base Toliara en termes d'emplois, d'affaires et de partenariats avec les opérateurs économiques de la région.

Témoignages

Le FER 2025 aura également eu le mérite de confirmer l'immense richesse minière de l'Atsimo Andrefana, discutée durant une session sur les grandes exploitations minières dans le Sud. Les intervenants ont surtout évoqué la question cruciale de l'accélération du développement minier responsable dans cette partie de l'île. La séance a également permis de suivre les témoignages concrets de PME/PMI qui opèrent en tant que fournisseurs ou prestataires de grandes compagnies minières déjà en activité.

Sur ce point d'ailleurs, Base Toliara constitue une véritable manne d'opportunités en emplois induits et de contrats pour les différentes catégories d'entreprises dans l'Atsimo Andrefana.

Une région qui dispose par ailleurs d'autres ressources qui restent à exploiter. A l'instar du tourisme et de l'artisanat, qui font actuellement l'objet d'initiatives menées par le gouvernement. En termes de connectivité par exemple, plusieurs compagnies aériennes régionales et internationales s'intéressent à la destination Sud et entendent augmenter les vols dans cette partie du pays.

Notons que le ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC) a participé au FER 2025 en tant que parrain de l'événement. Une délégation du MIC conduite par le Directeur général de l'Industrialisation, Nainanirina Razafindrazaka a participé activement aux différentes séances de cette deuxième édition du Forum Économique Régional (FER) 2025 de l'Atsimo Andrefana. Nous en reparlerons.