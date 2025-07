Madagascar: Baccalauréat 2025 - 222 330 candidats dans tout le pays

Les épreuves écrites du baccalauréat 2025 débutent ce jour sur l'ensemble du territoire pour les candidats de l'enseignement général, tandis que pour les candidats au baccalauréat technique et professionnel et au baccalauréat technologique, il s'agit de la première partie, si la deuxième partie aura lieu la semaine prochaine.

Début des hostilités. Les candidats au baccalauréat entament ce jour leur semaine d'examen. La session 2025 compte quelques milliers d'inscrits de plus par rapport à l'année dernière : 222 330 candidats inscrits cette année, contre 218 395 en 2024, soit un peu moins de 4 000 candidats de plus cette année. La province d'Antananarivo compte le plus grand nombre d'inscrits, avec 81 315 candidats dont 6 534 candidats libres et 74 781 candidats d'écoles. Celle d'Antsiranana compte le moins d'inscrits : 18 709 dont 496 candidats libres et 18 213 candidats d'écoles.

Sécurisation des sujets

Cette session 2025 démarre dans une atmosphère plus apaisée par rapport aux années précédentes, concernant notamment la sécurisation des sujets d'examen. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESUPRES) a indiqué avoir veillé à ce que les sujets soient des plus sécurisés à tous les niveaux, de leur conception par les participants au conclave - qui ne sortiront du site que le 31 juillet 2025 - à leur arrivée dans les salles d'examen, en passant par leur acheminement vers les centres d'examen et leur stockage jusqu'au jour J, ce jour. Plusieurs cas d'arrestations d'individus tentant de vendre de faux sujets d'examen, ont été rapportés.

Épreuves

Ce jour, tous les candidats affrontent l'épreuve de philosophie dans la matinée et de langues vivantes l'après-midi. Demain, place aux épreuves de mathématiques et de Malagasy. Le troisième jour, le mercredi 23 juillet, Sciences physiques le matin et Histoire-géographie l'après-midi. Le jeudi, dernier jour pour la majorité des candidats, ceux-ci auront à passer les épreuves de Français et de Sciences naturelles.

Le vendredi 24 juillet, une partie des candidats auront encore à passer une dernière épreuve. Ceux n'ayant pas passé les épreuves d'Education physique et sportive (EPS), tels les candidats en situation de handicap, passeront l'épreuve théorique d'EPS. Les candidats de l'option S auront également à affronter l'épreuve de Sciences économiques et sociales.