Madagascar: Jeu d'Echecs - Lancement de l'association « Chess Her Way »

Une nouvelle association dédiée à la promotion des échecs auprès des femmes a été officiellement lancée ce week-end à Antananarivo. Baptisée « Chess Her Way », elle ambitionne en effet de favoriser l'accès au jeu d'échecs aux filles et aux femmes, tout en soutenant leur épanouissement personnel. L'initiative vise également à élargir la place des femmes dans un univers longtemps marqué par une forte domination masculine. Afin de bâtir un cadre inclusif, Chess Her Way prévoit l'organisation d'ateliers, de tournois et de séances d'initiation ouverts à tous.

La démarche repose sur la valorisation des compétences féminines et le renforcement de la confiance en soi. « Dans un monde où les échecs restent majoritairement masculins, chaque femme mérite sa place sur l'échiquier », a affirmé la présidente de l'association dans son allocution. Elle a également mis en avant le potentiel du jeu d'échecs comme vecteur de leadership et de développement personnel.

Le slogan adopté, « Reines sur l'échiquier, leaders dans le monde », reflète la volonté de l'association de concilier excellence stratégique et rayonnement individuel. La présidente a tenu à remercier les partenaires, les premières adhérentes ainsi que toutes celles qui rejoindront prochainement cette initiative.