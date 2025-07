Sénégal: Afrobasket féminin FIBA 2025 - 10 ans après leur dernier sacre, les « Lionnes » à la reconquête du titre (1/4)

À partir du 26 juillet 2025, 12 équipes iront à la conquête du titre continental à l'occasion de l'Afrobasket féminin Fiba 2025 avec toute l'ambition de ne pas repartir du Palais des Sports de Treichville, à Abidjan, les mains vides. Sous la houlette de Otis Hughley Jr., le Sénégal, qui partage la poule C avec l'Ouganda et la Guinée, mise sur un mélange de jeunesse et d'expérience pour mettre fin à une attente de dix ans après le dernier sacre, au Cameroun. Vice-championnes d'Afrique, les « Lionnes » tenteront de défier les meilleures équipes du continent lors de cette 29e édition pour remettre la main sur le Graal qui les fuit depuis 2015.

Cela fait 10 ans que l'équipe nationale féminine du Sénégal n'a pas remporté le titre continental. Elle se prépare pour cette compétition de 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec un seul objectif : mettre fin à cette longue attente. En effet, les « Lionnes » ont perdu trois finales lors des quatre dernières éditions de l'Afrobasket féminin, toutes contre le Nigeria. Pour cette 29e édition de la plus prestigieuse compétition féminine de basket continental, le Sénégal, onze fois champion d'Afrique et équipe la plus titrée du continent, cherchera à reconquérir le Graal. Le staff technique mise sur un mélange de jeunesse et d'expérience pour s'offrir un douzième sacre.

Parmi les joueuses présélectionnées figurent des cadres comme Cierra Dillard, Yacine Diop ou Madjiguene Sène, mais aussi des profils plus jeunes comme Victorine Thiaw, Ndioma Kane, Léna Timéra, entre autres. Avec un groupe élargi, le Sénégal pose les bases d'une campagne ambitieuse pour retrouver le sommet du basketball africain féminin. L'équipe qui a débuté son regroupement depuis le 25 juin, au stadium Marius Ndiaye, a ensuite quitté Dakar le samedi 19 juillet, pour entamer sa dernière phase de préparation à Abidjan. Et avant de rejoindre la capitale ivoirienne, les « Lionnes » ont reçu le drapeau national des mains du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, madame Khady Diène Gaye.

Dans l'espoir de reconquérir le titre, le Sénégal a fait un choix judicieux en engageant l'entraîneur Otis Hugley Jr, qui a mené le Nigeria à deux titres continentaux, en 2019 et 2021. Sous la direction de l'ancien entraîneur principal de l'équipe masculine de basket-ball de l'université Alabama A&M, l'équipe féminine a fait sensation en atteignant la finale du tournoi de pré-Qualification pour la Coupe du monde de basketball féminine Fiba 2026 au Rwanda. Cependant, elle a perdu contre la Hongrie et a manqué le seul ticket pour les éliminatoires de 2026. Pour cet Afrobasket, le tacticien américain a choisi une combinaison de joueuses jeunes et expérimentées pour remporter la compétition.

En effet, la meneuse Cierra Dillard, seule joueuse sénégalaise à avoir été sélectionnée dans l'équipe type du tournoi en 2023, devrait assurer le leadership aux côtés de Yacine Diop, sélectionnée dans l'équipe type de l'Afrobasket Féminin 2021. La capitaine des « Lionnes » a participé à trois tournois et remporté deux médailles d'argent. Elle faisait également partie du groupe lors de la Coupe du monde féminine 2018. La sélection est renforcée par l'ailière Fatou Diagne, pilier de l'équipe depuis 2019 et la pivot Madjiguene Sène, qui a joué un rôle déterminant dans la médaille d'argent remportée par Al Ahly Sporting lors de la Wbla 2024.

Ndioma Kane, élue meilleure joueuse (Mvp) de la Women's Basketball League Africa (Wbla), est très attendue aussi lors de cet Afrobasket féminin. Elle a déjà fait ses débuts avec l'équipe seniore lors de deux compétitions l'année dernière : le Tournoi de pré-Qualification pour la Coupe du monde de basketball féminine 2026 au Rwanda, où elle a été nommée dans l'équipe du tournoi, et le Tournoi de Qualification Olympique Féminin en Belgique. Néné Awa Ndiaye, autre révélation du Tournoi de pré-Qualification pour la Coupe du monde 2026 au Rwanda, fera également ses débuts dans la compétition africaine. L'ailière forte de 21 ans a enregistré en moyenne 5,2 points et 3,6 rebonds contre des équipes de classe mondiale. Par ailleurs, le Sénégal peaufine sa préparation avec un programme de matches amicaux de qualité. Deux rencontres sont prévues face au Mali et au Soudan du Sud, deux équipes du groupe B, dans la ville hôte de la compétition.