Afrique: Une poule abordable avec l'Ouganda et la Guinée (3/4)

Logé dans le groupe C en compagnie de l'Ouganda et de la Guinée, le Sénégal visera la première place pour aborder les phases finales avec ambition. L'équipe détient les atouts pour se montrer ambitieuse. Vice-championne d'Afrique, elle dispose de tous les ingrédients pour aller au bout de son rêve ; que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, sur jeu rapide en contre-attaque et en transition ou sur jeu posé. Il n'y aurait rien de surprenant à voir les « Lionnes » gagner facilement ses deux matches de la phase de groupes, même si peu d'adversité leur ferait le plus grand bien avant d'aborder la phase à élimination directe.

Dans le groupe C, le Sénégal reste le grand favori face à l'Ouganda et la Guinée. Sur quatre rencontres depuis 2011, l'équipe n'a jamais perdu contre les Guinéennes (99-32 en 2011, 102-44 en 2015, 105-39 en 2017 et 100-31 en 2021). Très ambitieuse cette année, la Guinée, le petit poucet du groupe, voudra jouer les trouble-fêtes. « L'avantage, c'est qu'on vient comme un outsider. Aujourd'hui, personne ne connaît la configuration de l'équipe féminine de la Guinée. Nous allons tout mettre en oeuvre pour que notre équipe aille le plus loin possible », avait déclaré le nouveau président de la fédération guinéenne, Amara Babila Keïta. L'Ouganda, de son côté, est considéré comme un sérieux adversaire pour le Sénégal. Les « Gazelles » avaient remporté leur seul et unique match contre les « Lionnes » lors de l'Afrobasket 2023 (85-83). En effet, les Ougandaises s'entraînent ensemble depuis des années et ce sera probablement la sélection la plus homogène du tournoi. Elles auront envie de rééditer leur exploit de 2023 et se feraient un malin plaisir de faire trébucher les vice-championnes d'Afrique d'entrée.

Après s'être qualifiée en tant que meilleure équipe des éliminatoires de la Zone 5, l'équipe dirigée par Nicholas Natuhereza espère poursuivre sur sa lancée et améliorer son classement ; une septième place obtenue à Kigali, en 2023. L'Ouganda s'appuie fortement sur l'équipe qui avait participé aux éliminatoires au Caire. La capitaine et Mvp Jane Asinde, leader incontesté des « Gazelles » lors des matches de qualification, avec une moyenne de 18,8 points, 10 rebonds et 4,8 passes décisives en cinq matches, va sûrement mener le groupe. Les « Lionnes » auront pour leur part à coeur de freiner les ardeurs de la sélection ougandaise et de débuter la compétition sur une belle note.