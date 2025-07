Ile Maurice: Sonu Nigam au sommet de son art

C'était une soirée magique, pleine d'émotions, de souvenirs et d'énergie contagieuse. Le concert de Sonu Nigam, organisé le samedi 19 juillet par Gravity Xero dans le cadre de sa tournée Mauritius Exclusive Tour 2025, a littéralement conquis le public mauricien. À guichets fermés, le Swami Vivekananda International Convention Centre (SVICC) de Pailles a vibré au rythme des plus grands succès du célèbre chanteur indien, dans une ambiance à la fois grandiose et chaleureuse.

Dès 20 h 15, la star a fait son entrée sur scène sous une ovation spectaculaire. Accompagné de ses musiciens et choristes, Sonu Nigam a enchaîné des performances d'une grande justesse vocale, alternant douceur, puissance et émotion. Le décor était à la hauteur de l'événement : des jeux de lumière saisissants et un écran de fond diffusant des visuels élégants ont apporté une touche de professionnalisme remarquable à ce concert très attendu.

Pendant trois heures, le public a été emporté dans un voyage musical où se sont succédé des titres mythiques tels que Suraj Hua Maddham, Kabhi Alvida Naa Kehna, Main Agar Kahoon, Deewana Tera, Mujhe Raat Din Bas, Subhanallah et Tumko Paya Hai Toh Jaise Khoya Hoon.Chaque chanson a suscité une réponse enthousiaste de la foule, qui chantait à l'unisson, créant une atmosphère de communion entre l'artiste et ses fans.

L'un des moments les plus émouvants de la soirée fut sans doute le vibrant hommage rendu à la légende Mohammad Rafi. Avec Chaudhvin Ka Chand Ho, Sonu Nigam a replongé le public dans la nostalgie des grandes voix d'antan, avec un respect et une émotion palpables dans sa voix.

Après une courte pause de quinze minutes, l'artiste est revenu sur scène avec une énergie renouvelée, électrisant la salle. Vers la fin du concert, Sonu Nigam a fait danser le public, invitant les spectateurs à se lever et à se joindre à lui pour quelques instants festifs, marquant ainsi un final mémorable.

Ce qui a particulièrement marqué la soirée, c'est l'attention portée par Sonu Nigam à son public. L'artiste a su capter l'ambiance et répondre aux attentes des fans en interprétant les chansons qu'ils espéraient entendre. Il a chanté pour eux, avec eux, créant un lien unique et sincère.

Séance d'autographes au bord de la scène pendant le concert.

Du côté de l'organisation, le service de Ticketbox.mu a également été salué pour son efficacité et sa fluidité, de la réservation à l'accueil sur place. Autre temps fort de la soirée : la rencontre entre Sonu Nigam et l'un de ses plus grands admirateurs, qui avait été le tout premier à acheter son billet pour le concert. Ce fan privilégié a eu la chance de monter sur scène pour échanger quelques mots avec son idole, et s'est vu remettre un bon cadeau de la part de Ticketbox.mu, en reconnaissance de sa fidélité.

L'artiste a ensuite réservé une belle surprise aux fans les plus chanceux en signant des autographes pour ceux rassemblés devant la scène, qui chantaient et dansaient avec lui dans une ambiance festive. Loin de se contenter de livrer une simple prestation, Sonu Nigam a su créer une véritable connexion humaine avec son public, touchant les cœurs et éveillant les souvenirs.

À l'issue de ce franc succès, Ajay Deora, CEO de Gravity Xero et de Ticketbox.mu, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. «Ce concert a été une véritable célébration de la musique et du lien entre Maurice et les grands artistes indiens. Voir une salle comble, un public aussi engagé, et un artiste aussi généreux sur scène est notre plus belle récompense», a-t-il confié.

Selon lui, cette réussite témoigne de l'appétit du public mauricien pour des spectacles de qualité. Enthousiaste, Ajay Deora a également annoncé qu'un nouveau projet de concert est déjà en préparation, promettant une autre expérience inoubliable très prochainement.