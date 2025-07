Ile Maurice: Temps partiellement nuageux et mer agitée

Des nuages venant du Sud-Est influencent le temps local, alors qu'un courant d'air léger continue de circuler sur notre région, indique le communiqué de la station météorologique émis à 4 h 30 ce lundi 21 juillet. Pour les prochaines 24 heures, le ciel sera partiellement couvert en début de matinée.

Des passages nuageux sont attendus principalement sur les régions de l'est, du sud ainsi que sur les hauteurs, où quelques averses pourront survenir. Le temps s'améliorera graduellement au cours de la journée, bien qu'un développement nuageux temporaire soit possible dans l'ouest pendant l'après-midi.

Les températures maximales varieront entre 20 et 23 degrés Celsius sur le plateau central, et entre 25 et 27 degrés Celsius sur les régions côtières. La nuit s'annonce essentiellement belle. Les températures minimales descendront entre 14 et 16 degrés Celsius sur les hauteurs, et entre 18 et 21 degrés Celsius dans les zones côtières.

Le vent soufflera de l'est-sud-est à une vitesse d'environ 15 km/h. La mer sera forte au-delà des récifs, avec des houles venant du sud-ouest atteignant près de trois mètres. En conséquence, les sorties en haute mer ainsi que dans les lagons de l'ouest et du sud sont déconseillées.