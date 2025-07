Madagascar: Judo/Camp d'entraînement de Fiesch - Sanda Rakotomalala et Coline Rabetafika à l'école suisse

L'élite mondiale du judo jeune se donne rendez-vous en Suisse, et Madagascar répondra présent. Deux judokas cadets, Rakotomalala Sanda (-66 kg) et Rabetafika Coline (-63 kg) sont à Fiesch pour participer au prestigieux Sergueï Training Camp - IJF Youth Training Camp NATSU 2025.

Cet événement de renommée internationale, qui se tiendra du 20 au 26 juillet, représente une opportunité en or pour les jeunes athlètes de se frotter au plus haut niveau. Placée sous l'égide de la Fédération Internationale de Judo (IJF) et du Comité Olympique, cette 11e édition du camp d'entraînement rassemble plus de 300 judokas venus des quatre coins du globe.

Les deux représentants malgaches sont accompagnés par le coach Mamy Randriamasinoro, actuel Directeur Technique National. Sa présence et son expertise seront un atout indéniable pour guider nos jeunes talents à travers cette semaine qui s'annonce intense.

Le camp se déroule dans le cadre exceptionnel et inspirant de Fiesch, niché au coeur des Alpes suisses. L'entraînement en altitude est réputé pour ses bénéfices sur la condition physique des athlètes, un avantage non négligeable dans la préparation aux futures grandes échéances. A Madagascar, ils s'entraînent aussi dans les mêmes conditions. Le programme concocté pour les participants est à la hauteur de la réputation de l'événement.

Les participants suivront un rythme soutenu avec deux séances de judo quotidiennes axées sur la technique et les randoris (combats d'entraînement). Une séance de préparation physique journalière viendra compléter ce volet sportif. Au-delà du tatami, ce stage est une véritable plateforme d'échange et d'apprentissage.

Des ateliers et des rencontres avec des entraîneurs de renommée mondiale, médaillés olympiques et mondiaux, sont prévus. Ces moments privilégiés permettront à Rakotomalala Sanda et Rabetafika Coline de bénéficier de conseils de premier ordre et de s'inspirer des parcours des plus grands.

Des conférences sur la tactique de combat et des moments de découverte culturelle viendront enrichir cette expérience unique. La participation de nos jeunes judokas à ce camp d'entraînement de très haut niveau témoigne de la volonté de la Fédération Malagasy de Judo de continuer à investir dans la formation de la relève.