Madagascar: Boréale Aurore - Savage Entertainment transportera le public dans une autre dimension

Le vendredi 25 juillet prochain, à partir de 18h, Akany La Terrasse Antsahavola accueillera une « Soirée électro immersive et poétique ». Savage Intertainment, un collectif débordant d'inspiration, fera voyager le public dans une dimension musicale saisissante. « Boréale Aurore, quand la nature rencontre la musique », tel est le slogan de cet événement inédit.

Apparemment, le Nord et le Sud s'y combinent. Pour ces DJ, il n'y a pas de contraste, bien au contraire. Le mélange entre le froid et la chaleur crée une atmosphère animée et pleine d'énergie. Tech House, Melodic Techno, Hip-Hop expérimental, Deep Tech, Techno Serra, Trance ou encore Afro House seront au programme. Des Univers hypnotiques aux mélodies envoûtantes, l'assistance sera plongée dans une véritable extase sonore.

Les organisateurs promettent un grand show : « Une scénographie immersive, entre lumières colorées et ambiances froides façon arctique urbain, transformera la terrasse en un paysage onirique, où l'électricité de l'air n'aura rien à envier à celle du ciel. »

L'équipe de Savage Entertainment, composée de Monotown, D.U.N, Raj, Bradih, Pi, B2B, RS & HMAN, est bien connue pour enflammer la scène. C'est dans leur nature, les noctambules le savent.

Force est d'admettre que le DJing est une profession à part entière. Introduit à Madagascar dans les années 1990, ce métier a longtemps été relégué au second plan, sous prétexte que « faire danser les gens n'était qu'un simple divertissement ». Pourtant, animer une soirée demande concentration, créativité et passion. Il ne suffit plus d'avoir des platines et un casque, ni de balancer des morceaux pour émerveiller le public.

Les disc-jockeys sont aussi des artistes, puisant dans leur talent pour captiver les fêtards. Et Boréale Aurore en est la parfaite démonstration. Les membres de Savage Entertainment, figures de la jeune génération qui porte le mixage à un autre niveau, sont en train de révolutionner l'univers électro à Madagascar.

Excepté Melo-J, actuellement en France, ces DJ ont récemment marqué les esprits lors de leur performance à La Teinturerie Ampasanimalo, le samedi 12 avril. Alors, vendredi sera un rendez-vous à ne pas manquer, surtout pour les couche-tard.

Le show s'annonce chaud bouillant.