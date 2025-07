Cote d'Ivoire: Promotion de l'artisanat/4e édition de AChenou PI - Dempah Linda de Adeba nature remporte le 1er Prix

La 4e édition de A Cheznou PI a débuté le 23 avril 2025, autour du thème : « Femmes artisanes, créatrices de valeur et d'impact ». Cette édition, dédiée à la mise en lumière des femmes entrepreneures artisanes et à la promotion du made in Côte d'Ivoire, a connu son apothéose le vendredi 18 juillet 2025, à la Maison de l'Entreprise, sise au Plateau.

Sur les 328 femmes artisanes candidates issues de toute la Côte d'Ivoire, dix ont été sélectionnées et formées. Sur ces dix, quatre ont été primées selon les règles du concours.

Le premier prix, dénommé Prix A Cheznou PI, est revenu à Dempah Linda de Adeba Nature, une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de produits bio-cosmétiques. Elle a remporté un chèque de 4 millions de Fcfa, un bon de carburant et un trophée.

Elle a été suivie de N'guessan Blate Désirée epse Kouassi. Elle a remporté le prix PI Elite. Sa Pme se nomme Amia Entreprise. Elle est spécialisée dans la transformation des cabosses de cacao en innovations alimentaires et cosmétiques naturelle. N'guessan Blate Désirée a remporté le prix PI Belle Ville. Elle a reçu un chèque de 2,5 millions de Fcfa, un bon de carburant et un trophée.

La 3e place est revenue à Kouakou Affoué Madeleine épouse Meless. Sa Pme dénommée Grain 2 C.NE.V. est spécialisée dans la pâtisserie à base de farine de banane. Elle a reçu 1,5 million de Fcfa, un trophée et une dotation en carburant.

Quant au 4e prix, dénommé Prix spécial Kadio Morokro, impact développement, il a été attribué à Kouassi N'da Edith de Ecoplast innov, une entreprise évoluant également dans la transformation des cabosses de cacao en produits alimentaires et cosmétiques naturels. 1 million de Fcfa, une dotation en carburant et un trophée constituent son gain.

« Les principaux objectifs visés par cette 4e édition du projet "A Cheznou PI" sont d'accompagner le développement économique et social des communautés par les femmes ; valoriser les talents et initiatives portés par les femmes artisanes ; stimuler l'innovation sociale à travers l'artisanat et renforcer l'image de marque de Pétro Ivoire en tant qu'entreprise engagée et inspirante », a déclaré le directeur général de la société, Sebastien Kadio-Morokro.

Cette initiative, a-t-il ajouté, porte la volonté de l'entreprise à soutenir l'économie, valoriser un patrimoine et créer de la fierté.

Le directeur général de la Promotion des Pme (Petites et moyennes entreprises) et de l'Artisanat, Yao Silvère Konan, au nom du ministre Souleymane Diarrassouba, a salué et remercié Petro Ivoire pour cet engagement auprès du gouvernement dans la construction des champions ivoiriens.

« L'artisanat est plus de 3 millions d'acteurs. Les gens ont du talent et ont besoin d'être exposés à travers ces vitrines comme celle-là. C'est pourquoi le ministre salue cette initiative », a-t-il dit, avant de féliciter les lauréats et les inviter à prendre attache avec les services du ministère du Commerce pour toutes les informations sur le développement des Pme.

« Nous sommes là pour vous accompagner. Il faut intégrer un outil très important dans le développement de vos projets, la digitalisation et le numérique », a-t-il conseillé.