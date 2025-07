Ile Maurice: L'ONG The Neuter Warriors intensifie son action

L'organisation non gouvernementale (ONG) The Neuter Warriors, engagée dans la protection animale, poursuit ses efforts en faveur de la stérilisation des chiens et chats errants à Maurice. Enregistrée depuis fin 2022 (n°17166) et reconnue comme «charitable institution» par la Mauritius Revenue Authority (MRA) depuis juillet 2025, l'ONG mise sur des campagnes ciblées pour réduire la population animale non contrôlée sur l'île.

Depuis le début de l'année, elle a mené trois campagnes de sensibilisation auprès d'étudiants et de personnels éducatifs à la MCCI Business School, à l'Université de Maurice et à l'Université de Technologie de Maurice. Objectif : promouvoir la stérilisation comme solution humaine et durable à la surpopulation animale.

Le 23 mai, The Neuter Warriors a participé à une séance de stérilisation organisée et financée par l'ONG Moris SterilizOu Zanimo. Ce jour-là, 68 animaux ont été pris en charge. En juin, une autre session, financée par Orange Business Services, a permis de stériliser 42 chiens et chats.

Une nouvelle campagne est prévue le vendredi 25 juillet, de 8 heures à 16 heures, au Sir Gaëtan Duval Municipal Hall, à Chebel. En collaboration avec l'équipe vétérinaire de PAWS, l'ONG espère stériliser environ 50 à 55 animaux - dont une vingtaine de chats et entre 30 et 35 chiens. Le nombre exact sera déterminé sur place. Cette opération est rendue possible grâce à une campagne de financement participatif menée via la plateforme Small Step Matters (SSM).

Lors de ces séances, les animaux sont également traités contre la gale, les tumeurs vénériennes transmissibles et d'autres affections selon les besoins identifiés. L'ONG exprime sa gratitude envers les donateurs et bénévoles ayant soutenu ses actions. Elle tient à remercier tout particulièrement les contributeurs de sa dernière levée de fonds sur SSM, ainsi que Marie-Laure Ziss-Phokeer, responsable de la plateforme, et son équipe. L'entreprise Bow-Bow a également apporté son soutien en parrainant des supports promotionnels (stylos, sacs, etc.) dédiés à la cause animale.

Marie-Laure Ziss-Phokeer ainsi que la mairesse de Beau-Bassin-Rose-Hill sont attendues sur place le 25 juillet pour témoigner de leur appui à cette initiative. The Neuter Warriors lance un appel à la solidarité : «Pour poursuivre notre action, nous avons besoin de financements réguliers», souligne sa présidente Aruna Pulton.