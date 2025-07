Sénégal: Les annonces de Mabouba Diagne aux producteurs de la vallée

Le département de Podor a reçu, le week-end, la visite du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. En tournée dans le nord du pays, Dr Mabouba Diagne a galvanisé les producteurs de la vallée avec une série d'annonces fortes.

PODOR - Dans le cadre du suivi de la campagne agricole 2025-2026, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage s'est rendu dans plusieurs casiers du département de Podor le samedi 19 juillet. Première étape de cette tournée, Aéré Lao, puis le casier de Ndioum, à l'arrêt depuis 2019. Grâce à l'implication de la Société d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta et du Fleuve Sénégal (Saed) et de plusieurs partenaires, la production y a enfin repris.

Oumar Diaw, président de l'Union des producteurs du casier Sp1 de Ndioum, a indiqué que celle-ci a été rendue possible grâce à l'appui du Centre de Gestion et d'Économie rurale (Cger), du Réseau des Prestataires de Services mécanisés, de l'Union hydraulique et des semenciers. « Nous apprécions également la disponibilité des intrants à temps », s'est-il félicité. Cependant, M. Diaw a interpellé le ministre sur les coûts élevés de l'électricité et de la maintenance, plaidant pour l'adoption de l'énergie solaire comme solution durable.

Répondant à ces préoccupations, Mabouba Diagne a affirmé la volonté ferme du gouvernement à accompagner les producteurs. « Je suis honoré de vous annoncer que le département de Podor bénéficiera prochainement d'un important renforcement en matériels agricoles. Des moissonneuses-batteuses et des tracteurs y seront déployés. Il y aura également la construction d'unités de stockage », a-t-il rassuré. Le ministre a indiqué que ces équipements seront intégrés au Programme vert national visant à promouvoir l'usage de l'énergie solaire dans les exploitations agricoles, en coordination avec le ministère de l'Énergie.

La visite ministérielle s'est poursuivie à Donaye où Mabouba Diagne a inspecté le périmètre irrigué villageois, le magasin de stockage et la piste de production. Ces infrastructures ont été réalisées dans le cadre du Projet de réhabilitation et d'extension des périmètres irrigués villageois (Prepiv) couvrant Donaye, Guédé, Mboyo et Podor. Les producteurs ont profité de l'occasion pour soumettre, à nouveau, leurs doléances en matière d'équipements. Le ministre a instruit ses équipes de travailler avec les acteurs locaux pour quantifier précisément les besoins en vue d'une réponse adaptée et rapide.