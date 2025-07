Ile Maurice: Un chauffeur de taxi agressé par trois jeunes, dont un mineur de 17 ans

Un chauffeur de taxi de 35 ans a échappé de peu à une violente tentative de séquestration dans la nuit du 15 juillet. Les faits se sont déroulés entre Ébène, Péreybère et Plaine Lauzun, dans ce qui semble avoir été un piège soigneusement orchestré par trois jeunes individus, dont un adolescent de 17 ans.

Tout commence lorsqu'un certain Bryce, une connaissance récente de la victime, lui demande par WhatsApp de faire une course depuis le Tribeca Mall. Le chauffeur s'y rend vers 20 h 30, mais attendra en vain pendant près d'une heure et demie. C'est finalement à 22 heures qu'il reçoit un nouveau message: Bryce lui demande de le rejoindre à Beach Lane, Péreybère, où il sera accompagné de deux autres hommes. Objectif annoncé : une course vers Résidence Mangalkhan et Floréal.

Mais une fois arrivé à l'endroit indiqué, le chauffeur tombe nez à nez avec les trois jeunes - tous armés de sabres. Sous la menace, ils l'obligent à remettre ses cartes bancaires. Une tentative de retrait échoue, le compte étant vide. Les agresseurs décident alors de passer à l'étape suivante : ils forcent la victime à monter dans sa propre voiture, une Mitsubishi blanche, et le conduisent jusqu'à son domicile à PlaineLauzun pour y récupérer Rs 30 000 en espèces.

Arrivé chez lui, le chauffeur parvient à prévenir son père, qui tente d'intervenir. Cette présence met les agresseurs en fuite. Ils emportent néanmoins plusieurs effets personnels, dont un téléphone Samsung A33 blanc, une batterie externe et des documents. Le véhicule sera retrouvé abandonné le lendemain matin à Beach Lane, Péreybère.

Grâce aux éléments fournis par la victime, une opération conjointe des unités d'enquête a permis l'arrestation de trois suspects, le samedi 19 juillet. Il s'agit de deux jeunes hommes de 20 ans, domiciliés à Vacoas et à Phoenix, ainsi que d'un mineur de 17 ans résidant à Floréal. Ce dernier, encore scolarisé, a été entendu en présence de ses parents comme l'exige la loi. Il a été autorisé à regagner son domicile en attendant une évaluation par les services de probation. Les deux autres suspects ont été placés en détention.

Les trois jeunes reconnaissent avoir été sur les lieux et avoir utilisé le véhicule de la victime, mais contestent l'agression et la séquestration. La victime et son père ont cependant procédé à leur identification formelle. L'enquête est toujours en cours afin de déterminer les responsabilités précises de chacun des suspects.