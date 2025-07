Ile Maurice: Air Mauritius renforce ses effectifs avec 12 pilotes

Sur 73 candidats évalués, seuls 12 ont été sélectionnés pour rejoindre le personnel navigant technique d'Air Mauritius (MK) en tant que first officers. Cette sélection s'inscrit dans le processus de recrutement lancé par la compagnie aérienne nationale en vue d'embaucher 28 pilotes titulaires d'une licence.

Les pilotes retenus comprennent à la fois des profils expérimentés et de jeunes débutants. Le plus expérimenté totalise 2 150 heures de vol, tandis que le moins expérimenté n'en compte que 200. Ce dernier a toutefois démontré de solides compétences techniques et a réussi ses tests cognitifs et comportementaux. Ils commenceront leur carrière sur les ATR72 d'Air Mauritius, avant de passer progressivement à des avions de plus grande capacité.

Pour donner la chance à un maximum de postulants, MK a élargi le processus de recrutement, qui s'est déroulé en partenariat avec Interpersonal GmbH, une filiale de Lufthansa Technik spécialisée dans la sélection de personnel aéronautique. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du Mauritius Pilot Development Program 2025 - une initiative stratégique destinée à former une nouvelle génération de pilotes mauriciens pour assurer la pérennité des opérations de la compagnie et garantir une représentation nationale.

Conformément à ses procédures internes, MK a attribué le contrat à Interpersonal GmbH en avril, parmi trois acteurs internationaux sollicités, afin de garantir un processus de sélection indépendant au vu des critiques de favoritisme formulées par le passé.

Malgré l'extension, seuls 12 candidats ont rempli les critères techniques et opérationnels exigés par la compagnie. Le recrutement s'est en effet effectué via un processus de sélection en trois étapes clés et de formation strictement encadré, conforme aux normes de sécurité et d'exploitation de la compagnie aérienne, indique la direction.

Trois étapes

La première phase a consisté en une évaluation psychométrique en ligne - un test visant à mesurer les aptitudes mentales et comportementales du candidat - supervisée par des professionnels du secteur aérien. Cet exercice a permis de présélectionner 51 postulants. Un candidat a été écarté pour n'avoir pas déclaré un incident opérationnel, tandis que deux autres se sont retirés volontairement, ramenant le nombre de participants à 48.

Ces derniers ont ensuite été soumis à des tests en simulateur, où l'accent était mis sur l'évaluation des aptitudes fondamentales au pilotage plutôt que sur la maîtrise technique d'un type d'appareil spécifique. Ces tests visaient à mesurer leurs compétences générales de pilotage, leur aptitude à opérer en tant que pilote de ligne et leur capacité d'adaptation.

Chaque candidat a reçu au préalable un dossier d'explication sur le déroulement de l'épreuve, suivi d'un briefing collectif d'une heure et d'une période d'acclimatation de 15 minutes avant l'entrée en simulateur. Après cette évaluation chaque candidat a reçu un débriefing et a eu l'opportunité de poser ses questions. À ce stade, 18 candidats ont franchi la sélection.

La dernière étape, supervisée par des psychologues spécialisés en aviation, épaulés par un examinateur agréé de Lufthansa, a porté sur des exercices de travail d'équipe et à des entretiens individuels pour évaluer leur capacité à travailler en équipe, à gérer le stress et à adopter un comportement adapté au milieu professionnel. Sur les 18 candidats, seuls 12 ont été retenus, après compilation et notation des résultats selon la méthode européenne STA-9 d'évaluation psychométrique.

À travers Interpersonal GmbH, une formation technique et personnelle des pilotes est maintenue tout en assurant une préparation opérationnelle rigoureuse, conforme aux exigences des *Mauritius Civil Aviation Requirements *et de l'European Union Aviation Safety Agency, affirme la compagnie aérienne. Enfin, à l'issue de cette première tentative, les candidats non retenus peuvent toujours espérer une seconde chance. Ils auront la possibilité de postuler à nouveau après une période de 18 mois, appelée cooling-off, qui leur permettra de mieux se préparer pour une nouvelle sélection.

En revanche, en cas de second échec, ils ne pourront plus retenter leur chance, conformément aux procédures administratives de la compagnie aérienne. Cette période de pause permet également à d'autres candidats de participer aux prochains recrutements.