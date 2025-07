Ile Maurice: Le FBI à Maurice pour renforcer sa coopération avec la FCC sur les affaires sensibles

Une délégation d'agents du Federal Bureau of Investigation (FBI) a récemment débarqué au quartier général de la Financial Crimes Commission (FCC), au Réduit Triangle. Objectif : renforcer la coopération entre les autorités américaines et mauriciennes dans la lutte contre la corruption et le crime financier. Ces experts internationaux ont été mobilisés pour apporter leur soutien technique sur plusieurs enquêtes sensibles en cours, chacune traitée par des groupes spécialisés d'enquêteurs de la FCC.

Cette collaboration ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans la continuité d'un partenariat engagé depuis plusieurs années. Après une première mission de coordination, en janvier 2023, à l'International Law Enforcement Academy au Botswana, le FBI et la FCC avaient coorganisé, en mai 2024, un atelier régional à Maurice, intitulé Southern Africa Regional Anti-Corruption and Asset Recovery Workshop. Du 13 au 17 mai, cet événement avait déjà jeté les bases d'un partage plus étroit d'expertise, notamment en matière de traçabilité financière et de recouvrement d'avoirs mal acquis.

De lourds dossiers sur la table

La présence du FBI intervient alors que la FCC est engagée dans une série d'enquêtes explosives, dont certaines touchent des figures de tout premier plan de l'exécutif. Parmi les dossiers prioritaires examinés avec l'appui des experts américains: une enquête toujours en cours autour de l'ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth, avec des valises d'argent, avec la provenance et l'usage prévu des fonds suscitant de lourdes interrogations;

l'arrestation de Renganaden Padayachy, l'ancien ministre des Finances, dans le cadre d'une vaste enquête sur des investissements suspects et des transferts d'actifs via la Mauritius Investment Corporation; et une autre enquête sur l'ancien Attorney General, Maneesh Gobin, accusé d'avoir favorisé un projet de terrain à bail controversé à Eco Deer Park via des décisions réglementaires suspectes. Des conflits d'intérêts et des pratiques de favoritisme sont à l'étude.

Avec ces affaires d'ampleur nationale et encore d'autres, la FCC franchit un cap stratégique en appelant l'expertise du FBI. Outre l'analyse d'éléments techniques complexes, les agents américains apportent une méthodologie éprouvée en matière d'enquêtes d'interrogatoires sensibles.

«Il s'agit de renforcer la capacité des équipes locales à naviguer dans des affaires de plus en plus sophistiquées, mêlant montages offshore, sociétés écrans et corruption politique», nous confie-t-on. La présence du FBI à Maurice symbolise que les enquêtes sont menées avec plus de rigueur et de coordination, et désormais, avec le concours de l'une des plus puissantes agences de renseignement criminel au monde.