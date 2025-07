Madagascar: Tourisme/Classement Expedia - Le pays parmi les îles les plus attractives

Plébiscitée par la plateforme Expedia dans son classement des destinations insulaires les plus en vogue de 2025, Madagascar attire de plus en plus de voyageurs internationaux, notamment en provenance des Émirats arabes unis.

Madagascar gagne en visibilité sur la scène touristique mondiale. Dans sa dernière Island Hot List 2025, la plateforme Expedia place la Grande Île parmi les destinations insulaires les plus convoitées du moment. Ce classement témoigne d'un intérêt croissant pour le pays, notamment de la part des voyageurs venus du Moyen-Orient.

« Voir Madagascar figurer dans cette liste est une belle reconnaissance du travail accompli par les autorités et les acteurs privés », souligne Navalona Ramanahadray, membre de la Confédération du Tourisme, opérateur touristique et associé-gérant de Aiolos SARL.

Il cite notamment les efforts conjoints du ministère du Tourisme, de l'Office national et de l'Office régional du tourisme de Nosy Be, ainsi que le rôle déterminant de la compagnie Emirates, qui propose désormais six vols hebdomadaires vers le pays.

« Emirates nous a beaucoup aidés en intégrant Madagascar dans ses campagnes régionales, surtout auprès des voyageurs des Émirats », ajoute-t-il.

Un bond spectaculaire

Les chiffres sont parlants : l'intérêt pour Madagascar a augmenté de +265 % chez les voyageurs en provenance des Émirats arabes unis - bien plus que pour Phuket (+210 %), les Seychelles (+205 %), Malte ou Chypre. Un bond qui ne passe pas inaperçu et qui confirme l'image d'une destination encore préservée, loin des circuits touristiques classiques.

Lors du salon Arabian Travel Market, Madagascar participait pour la première fois.

« L'engouement autour de notre stand a été très fort. Beaucoup de visiteurs nous voyaient comme une nouvelle alternative, un endroit encore méconnu, loin du tourisme de masse », raconte Navalona Ramanahadray.

Selon l'opérateur, cette dynamique n'est pas un simple effet de mode.

« Le marché émirati recherche de plus en plus des expériences insulaires, calmes, authentiques. Madagascar peut répondre à cette demande », estime-t-il.

Des actions concrètes ont d'ailleurs été lancées pour encourager les voyages hors saison, notamment en septembre, avec une offre mieux structurée et des campagnes ciblées.

Les profils de voyageurs sont variés : couples, familles, jeunes aventuriers ou digital nomads, tous attirés par la nature, la tranquillité et un certain confort.

« Ils veulent voir les lémuriens, faire de la plongée, loger dans des éco-resorts, goûter la cuisine locale... mais ils attendent aussi un bon niveau de service, une restauration halal-friendly, et parfois un guide parlant leur langue », explique-t-il.

Mais tout n'est pas encore parfait. Madagascar reste une destination difficile d'accès. Le coût des vols, la complexité des liaisons intérieures, le manque d'informations centralisées en ligne ou encore des infrastructures inégales selon les régions constituent autant de freins.

« Il faut continuer à améliorer l'accueil, les hébergements, et surtout la connectivité intérieure », insiste notre interlocuteur.

Des avancées sont toutefois en cours : généralisation de l'e-visa, paiement en ligne pour les hôtels, réservation numérique dans les parcs nationaux - comme à Nosy Tanihely -, avec pour objectif de mieux gérer les flux de visiteurs tout en protégeant l'environnement.

Pour Navalona Ramanahadray, la reconnaissance d'Expedia est une étape importante.

« C'est une occasion à ne pas rater. Si on structure mieux notre offre et qu'on continue à travailler ensemble - public comme privé - Madagascar peut vraiment s'imposer comme une destination incontournable », conclut-il.

À propos d'Expedia

Expedia est l'une des plus grandes plateformes de réservation de voyages au monde. Elle permet aux voyageurs de comparer et de réserver en ligne vols, hôtels, locations de voitures, séjours et activités touristiques. Présente dans des dizaines de pays, elle publie régulièrement des classements et des tendances sur les destinations les plus recherchées. Son influence en fait un acteur clé dans les choix des voyageurs internationaux.