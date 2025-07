Sénégal: Lutte - Siteu fait chuter Balla Gaye 2 - Le lutteur de Lansar crée l'exploit et détrône l'Empereur

Siteu a créé une véritable onde de choc dans l'arène en terrassant ce dimanche, à l'arène nationale, Balla Gaye 2. De retour de deux défaites successives, le lutteur de Lansar a déjoué tous les pronostics en venant au bout du Lion de Guédiawaye et le déposséder de son titre d'« Empereur des arènes » Un retentissant succès qui le propulse sans conteste au sommet et élargit son horizon.

Coup de tonnerre dans l'arène ! Le combat choc attendu ce dimanche à l'Arène nationale entre Balla Gaye et Siteu a finalement tourné en faveur du lutteur de Lansar. Le champion de Diamaguène a créé un véritable exploit en terrassant au bout de trois minutes intenses de combat, Balla Gaye 2 donné comme le grandissime favori au vu de son parcours, son expérience et sa technique. Mais il en fallait plus pour vaincre son challenger qui ne s'est jamais montré aussi confiant.

Visiblement au point sur le plan physique, le lutteur de Diamaguéne a réussi le coup parfait en contrôlant les débats d'un bout à l'autre. Après un bref round d'observation et quelques déplacements latéraux au coup d'envoi, Siteu n'a pas fait mystère d'aller à l'offensive et de percer la garde de son adversaire. Il parvient d'entrée à contraindre le lutteur de Guédiawaye à reculer et d'écoper d'un avertissement pour sortie délibérée. Balla Gaye 2 ne départira pas toutefois de son style de combat. Très porté vers l'offensive, il oblige son adversaire à replier. Harcelé, Siteu ne tarde pas réagir en décidant de s'engouffrer dans la garde de son adversaire. Il parviendra dans la mêlée à le ceinturer et à le soulever. Balla Gaye 2 résiste et sort du piège. Siteu ne lâche rien. Avec une garde assez basse, il en profite pour conforter sa prise de pagne et mûrit son attaque.

Visiblement plus vivace, il parvient rapidement à déclencher un croc à jambe extérieur. Une action qui sera fatale au lutteur de Guédiawaye. Désaxé, Balla Gaye 2 ne pourra cette fois pas éviter la chute. En s'imposant face à l'ancien roi des arènes, Siteu réalise du coup un exploit retentissant. Cette victoire constitue un tournant important dans sa carrière puisqu'il lui permet de se réhabiliter après ses derniers revers contre Modou Lô et Lac de Guiers 2. Mais il lui ouvre en même temps de belles perspectives. En attendant, il hérite de ce titre d'Empereur de l'arène » qu'une frange de l'arène a taillé à Balla Gaye 2 après sa victoire contre Tapha Tine. Une distinction qui s'accompagnera selon la structure organisatrice Albourakh, d'un certain nombre de privilèges promis pour le vainqueur.

Il s'agit notamment de plusieurs mois de salaire et de produits offerts par les partenaires et sponsors. Quant au « Lion de Guédiawaye » Balla Gaye 2, cette 6e défaite essuyée en 30 combats relance les débats sur son avenir et compromet ses chances de revanche entrevues contre Eumeu Sène de l'écurie Tay Shinger et Boy Niang 2. Mais aussi de retrouver éventuellement la couronne de «Roi des arènes ».

A la veille de cette affiche, l'arène nationale a accueilli samedi le duel des espoirs qui opposait Liss Ndiaga à Ada Fass. Au bout d'une palpitante confrontation, le Fassois a réussi à s'imposer en déclenchant une fulgurante entrée en jambes suivie d'une projection qui ne laisser aucune chance à son adversaire.