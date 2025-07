Sénégal: Coopération parlementaire du pays - Vietnam - Trân Thanh Mân en visite officielle de trois jours au pays

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, effectuera une visite officielle de trois jours au Sénégal, du 22 au 24 juillet prochain. Selon une note transmise à notre rédaction, en date du dimanche 20 juillet, la Direction de la communication de l'Assemblée nationale indique que cette visite s'inscrit dans le cadre de la promotion de la diplomatie parlementaire, pilier essentiel de la diplomatie d'État. Elle vise également à soutenir la diplomatie économique et à renforcer les liens humains, culturels et institutionnels entre le Sénégal et le Vietnam.

Dans cette dynamique, estimant que la visite d Président Trân Thanh Mân illustre l'intérêt mutuel croissant des deux nations pour l'approfondissement de leur coopération politique, économique et institutionnelle, la Direction de la communication renseigne que le Président de l'Assemblée nationale vietnamienne sera accompagné d'une délégation de haut niveau composée de 140 membres, incluant des ministres, parlementaires, maires ainsi que des représentants du secteur privé.

« Plusieurs accords bilatéraux seront signés à cette occasion, couvrant des domaines stratégiques tels que l'agriculture, le commerce, les affaires étrangères et la culture. Ces engagements traduisent la volonté commune des deux pays de stimuler les échanges économiques et de diversifier leurs partenariats », a souligné la Direction de la communication de l'Assemblée nationale avant de préciser. « En marge de la visite, une table ronde économique sera organisée par l'APIX (Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux), en présence des deux Présidents d'Assemblée nationale.

Des ministres ainsi que des représentants du secteur privé sénégalais y prendront part, afin d'explorer de nouvelles opportunités de coopération entre le Sénégal et le Vietnam ». Par ailleurs, le communiqué renseigne qu'au cours de son séjour, le Président de l'Assemblée nationale vietnamienne sera reçu en audience par le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que par le Premier ministre, Ousmane Sonko.